ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」！作家曝2原因：絕對不能辭職

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲中樂透的人通常會犯的錯誤。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

每次看到彩券行出現千萬、百萬得主，都會引起眾人討論，大家都相當好奇樂透得主的身分，作家黃大米表示，「在日本中了一億元的樂透，多數沒有好下場」，並點出2大原因，許多人中了樂透後，不僅未能改變命運，反而陷入家庭失和、財務混亂等失控狀況，且非常不建議中獎後就辭職。

黃大米在粉專發文，看了一本日本翻譯書，談到關於中樂透後的下場，根據財經專家分析，在日本中了一億元的樂透，多數沒有好下場。第一個原因是，很難保守秘密，當家人得知消息，會因為如何花這筆錢而吵架；第二點則是，「當一個人很少處理大錢時，就更容易在花大錢上失去理智」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米認為這是很有趣的行為，書中舉例，一般上班族可能會為了便當從130元漲到200元猶豫再三，但若中了大樂透，買房時一口氣砸下5000萬，建商再提議加價70萬，換更好的樓層或格局，多數人會毫不猶豫地點頭答應，「卻沒有想過這多出來的70萬，是剛剛午餐差價70元的一萬倍」。

黃大米也提到，當人們去過高級地方消費，就會收到精美的VIP邀請卡，享有更尊榮服務，「很多人都很難抗拒這種特權感很重的享受」，便會掏出信用卡刷卡，因此快速致富是非常危險的事情，「有六成的NBA球員，在退休後不到五年就破產」。

此外，書中也指出中獎者常見的錯誤決定是「立刻辭職」，專家強調，勞動能避免3個壞處，無聊、惡行與慾望，「無所事事其實是最痛苦的，當你每天都沒事情做時，就會跟無聊常相守了。」專家建議，中樂透後最平安的做法，就是繼續上班，且不要改變待人處事的態度。

黃大米最後表示，書中最有感的一句話是，「我們都在花小錢時，斤斤計較，想著差了一百元，差了兩百元，卻在花大錢時，突然大方得不得了。」她直呼，這是一句很真實的話，也很值得警惕。

關鍵字： 樂透中獎錯誤觀念財務風險專家警告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

推薦閱讀

輝達、台積電聯手　首款「美國製」Blackwell 晶圓亮相

輝達、台積電聯手　首款「美國製」Blackwell 晶圓亮相

輝達（NVIDIA） 創辦人兼執行長黃仁勳在美國時間17日在台積電（2330）位於鳳凰城的半導體製造工廠，慶祝第一顆 NVIDIA Blackwell 晶圓在美國本土生產，這也代表著 Blackwell 已實現量產。

2025-10-18 10:14
三星500 萬散戶哀！股價翻轉刷新高　大股東要賣股套現繳稅

三星500 萬散戶哀！股價翻轉刷新高　大股東要賣股套現繳稅

三星電子在一份監管文件中表示，董事長李在鎔的母親和兩個姐妹計劃出售價值約 1.73 兆韓元（12.2 億美元）的公司股票。

2025-10-18 11:14
台積電居首！2025最值得信賴公司　台廠「科技硬體業」14家上榜

台積電居首！2025最值得信賴公司　台廠「科技硬體業」14家上榜

美國《新聞週刊》（Newsweek）發布「2025年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2025），在「科技硬體業」項目中，台廠有14家上榜為最多，包括拿下第一的台積電（2330），還有華碩（2357）、鴻海（2317）等也入列。

2025-10-18 16:32
輝達在中國市占崩跌到零　黃仁勳盼美改變政策

輝達在中國市占崩跌到零　黃仁勳盼美改變政策

美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，由於美國出口限制措施，輝達在中國先進晶片市占率已從95%驟降至零，他直言美國的政策導致美國失去世界上其中一個最大的市場，而黃仁勳仍對政策改變抱持希望。

2025-10-18 15:08
石油影響力被取代！輝達市值狂飆　謝金河：印證晶片力即國力

石油影響力被取代！輝達市值狂飆　謝金河：印證晶片力即國力

財信傳媒集團董事長在臉書以「晶片力即國力」為題指出，過去常言誰掌握石油就掌握世界，沙特國家石油公司阿美（ARAMCO）過去常是全球市值王，現在前十大輝達（NVIDIA）獨佔鰲頭，ARAMCO早已被博通 （AVGO）超車， 台積電ADR也在前十榜上，印證了未來是晶片的時代，現在是誰掌握晶片、誰就掌握世界。

2025-10-18 09:44
台灣空運200人淨灘　落實ESG、支持淨零

台灣空運200人淨灘　落實ESG、支持淨零

金管會要求上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，台灣空運響應落實企業社會責任，於今(18)日號召數百名員工及眷屬前往新北市萬里翡翠灣，舉辦「淨灘暨家庭日」活動。淨灘為企業社會責任的核心業務，展示減碳的具體行動，台灣空運將愛地球化為具體行動，期能推動ESG與支持台灣2050淨零目標。

2025-10-18 17:03
換4份工作「薪水停在31K」！妹子曝求職1狀況嘆：如何脫離基本薪

換4份工作「薪水停在31K」！妹子曝求職1狀況嘆：如何脫離基本薪

人人都希望擁有高薪工作，甚至達到年薪百萬，一名女網友表示，居住在高雄市工，過去一年換了4份工作，薪水依然沒有太大起色，現職行政助理月薪僅31K，還得外出跑腿卻無補貼，雖然有離職或轉行的念頭，卻不知該往哪個方向發展，且越接近基本薪資的工作，競爭越大，苦嘆「怎麼脫離基本薪資？」

2025-10-18 12:19
定期定額太慢　他想「貸款100萬」All in 0050！過來人點頭曝成果

定期定額太慢　他想「貸款100萬」All in 0050！過來人點頭曝成果

越來越多人想透過理財，為自己將來生活鋪路，希望提早實現財富自由的生活，一名護理師表示，每月投入1萬6千元定期定額買0050，但想要更快速累積財富，不如每8年直接貸款100萬元，全部All in 0050，30年後資產有機會突破3000萬元，好奇這方法可行嗎？貼文掀起熱論。

2025-10-18 11:50
AI算力成長樂觀、第四季旺季效應　支撐台股高檔行情

AI算力成長樂觀、第四季旺季效應　支撐台股高檔行情

晶圓龍頭大廠領漲，本周台股周線連3紅，漲跌幅維持平盤，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，指數本周再度創高，在高檔後出現短線漲多的獲利了結賣壓。不過從晶圓龍頭大廠釋出AI算力已全面爆發的樂觀展望分析，全球AI成長暢旺無虞，搭配第四季向來有旺季行情加持，台股表現無須看淡，惟需留意近期震盪波動可能較大。

2025-10-18 06:05
台灣虎航9月獲利1.45億元、年減23％　單月EPS 0.32元

台灣虎航9月獲利1.45億元、年減23％　單月EPS 0.32元

台灣虎航（6757）今日重訊公告，因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，虎航9月稅前淨利1.81億元，年減24%；淨利1.45億元，年減23%；每股淨利0.32元。

2025-10-17 23:05

讀者迴響

熱門新聞

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

快訊／急尋幸運兒！2張破億彩券得主未現身　獎落台北、高雄

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

李多慧救災被「中油員工」不雅留言騷擾　業者：調非主管職

90%的人不知道！　「跌倒骨折」也能領這筆勞保金

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」作家曝2原因

3.15億大樂透得主領錢了！只花250元就中獎　店貓「奶茶」爆紅

輝達、台積電聯手　首款「美國製」Blackwell 晶圓亮相

台灣虎航9月獲利1.45億元、年減23％　單月EPS 0.32元

換4份工作「薪水停在31K」！妹子嘆：如何脫離基本薪

三星500 萬散戶哀！股價翻轉刷新高　大股東要賣股套現繳稅

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

AI算力成長樂觀、第四季旺季效應　支撐台股高檔行情

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

日央總裁直言「未排除升息可能性」　日圓兌美元走升近150大關

10題價值觀測驗　揭開感情中的金錢雷區

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366