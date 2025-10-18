樂透爽中1億元「多數人下場超慘」！作家曝2原因：絕對不能辭職

▲中樂透的人通常會犯的錯誤。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

每次看到彩券行出現千萬、百萬得主，都會引起眾人討論，大家都相當好奇樂透得主的身分，作家黃大米表示，「在日本中了一億元的樂透，多數沒有好下場」，並點出2大原因，許多人中了樂透後，不僅未能改變命運，反而陷入家庭失和、財務混亂等失控狀況，且非常不建議中獎後就辭職。

黃大米在粉專發文，看了一本日本翻譯書，談到關於中樂透後的下場，根據財經專家分析，在日本中了一億元的樂透，多數沒有好下場。第一個原因是，很難保守秘密，當家人得知消息，會因為如何花這筆錢而吵架；第二點則是，「當一個人很少處理大錢時，就更容易在花大錢上失去理智」。

黃大米認為這是很有趣的行為，書中舉例，一般上班族可能會為了便當從130元漲到200元猶豫再三，但若中了大樂透，買房時一口氣砸下5000萬，建商再提議加價70萬，換更好的樓層或格局，多數人會毫不猶豫地點頭答應，「卻沒有想過這多出來的70萬，是剛剛午餐差價70元的一萬倍」。

黃大米也提到，當人們去過高級地方消費，就會收到精美的VIP邀請卡，享有更尊榮服務，「很多人都很難抗拒這種特權感很重的享受」，便會掏出信用卡刷卡，因此快速致富是非常危險的事情，「有六成的NBA球員，在退休後不到五年就破產」。

此外，書中也指出中獎者常見的錯誤決定是「立刻辭職」，專家強調，勞動能避免3個壞處，無聊、惡行與慾望，「無所事事其實是最痛苦的，當你每天都沒事情做時，就會跟無聊常相守了。」專家建議，中樂透後最平安的做法，就是繼續上班，且不要改變待人處事的態度。

黃大米最後表示，書中最有感的一句話是，「我們都在花小錢時，斤斤計較，想著差了一百元，差了兩百元，卻在花大錢時，突然大方得不得了。」她直呼，這是一句很真實的話，也很值得警惕。