海運碳稅延後一年表決為淨零添不確定性　但減輕營運成本上漲壓力

▲歐洲籍貨櫃船公司造最多低碳排的新燃料船。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

在美國總統川普領導下，上周五(18日)國際海事組織(IMO)17日投票通過，將全球海運碳稅表決延後一年，貨櫃船公司高階指出，短期內勢必會對2050海運淨零的目標產生不利，但主要貨櫃船公司還是會持續推動減碳的新燃料船建造；也有業界高階指出，船舶營運成本一再加高，碳稅能夠延後實施，對海運界有利，也給開發終極燃料多點時間。

一家貨櫃船公司高階分析，海運碳稅表決延後一年，除了法規時程延宕一年外，更會讓人信心動搖。川普總統的MAGA已經把世界貿易、海運攪的天翻地覆…，但不知4年任期過後是否還會延續目前的政策；造船政策嚴謹的船公司、還是會以長期的眼光來處理新船燃料的選擇。

另一家貨櫃船公司負責造船業務的高階主管則指出，目前只是將會議延期一年，後續會如何發展，還很大的不確定；而許多船公司的新造船從去年開，始對雙燃料主機的偏好明顯轉向LNG，LNG已經是很成熟的燃料種類。

台船前董事長鄭文隆則指出，對造船廠來說，海運碳稅如果早實施並加重，舊船就會加速淘汰，有利造船廠接單。對於碳稅延後一年表決是否會讓減碳的新燃料船建造速度減緩，台船高階認為還要觀察。

陽明海運前董事長謝志堅則指出，去年1月歐盟排放交易體系(EU ETS)就已覆蓋航運業，開始計算船公司碳排放，船公司也開始對託運人收碳稅附加費(ETS)，但因歐洲線競爭激烈，運價以全包方式計算且運價偏低，如今IMO將海運碳稅表決延後一年，歐盟的收費是否改變有待觀察。

謝志堅指出，不贊成收碳稅的主要是美國、沙烏地與俄羅斯，這三國都是產油大國，關係到其經濟利益，至於川普任期結束後，事件會如何發展不知。

業界高階則指出，中國原本贊成徵收，最後投票支持延後，應該與該國是造船大國有關；另外像新加坡、賴比瑞亞等權宜籍船國也反對海運碳稅；希臘、日本，南韓等選擇棄權，都是關係到造船與海運業利益，畢竟造成碳排的不只海運業，卻要讓海運業成為最早開始承擔碳稅的一批並不公平。

海運碳稅原預定2027開始實施，擬透過有法律約束力的國際規則，削減航運業溫室氣體排放(佔全球排放約3%)，但美國政府展開了一場以威脅關稅與經濟制裁為手段的施壓行動，這對力推碳稅的歐盟是重大挫敗。

海運碳稅原意是透過對高污染船舶收取費用，促使航運業轉向使用更乾淨的燃料，目標在2050年前實現零碳排放。所徵收的資金將用於資助綠色燃料轉型及協助發展中國家。

屬於歐盟會員國的希臘，在這次投票中棄權，希臘官員表示：「淨零排放框架依賴尚未大規模商業化的燃料與技術，並對未使用者施加嚴厲懲罰，這將推高成本，因為各公司將爭搶有限的供應。」希臘是全球主要海運大國之一。