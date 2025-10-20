金價站上4000美元　投顧：6大理由維持強勢表現

▲黃金示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美中貿易緊張局勢重燃、美國地區銀行警報再次響起下，日前金價突破4000美元大關後，同時間的金礦股也在高金價下表現強勢，專家預期未來金礦股業績還有持續成長的空間，有助以佈局金礦股為主的黃金產業基金維持強勢表現，並為投資人提供另類選擇。

富蘭克林證券投顧表示，川普政策不確定性、地緣政治風險仍存、聯準會重啟降息、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化，以及黃金傳統旺季到來等六大理由支持下，金價有望維持高檔，金礦股亦可望持續受益於高金價並提升獲利能力，不過，黃金基金波動度較大，建議投資人可採分批、定期定額等方式來投資，並提高投資組合多樣性，根據統計，若過去一年在傳統股債投資組合中納入金礦股10%或20%，風險調整報酬將從1.64上揚至2.47或2.64，而過去三年在股債投組納入金礦股10%或20%有能幫助提升風險調整報酬，凸顯出投資組合多樣性的利基。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，貿易緊張局勢、逆全球化將導致更嚴重的通膨，若事態持續甚至升級，則黃金可能在未來世界扮演更重要的角色，而儘管在金價處於歷史高位之際可能出現回調，但過去幾年金價是由實際基本面所驅動，在此環境下，新的黃金應用場景正在被創造出來，將有助支撐金價。

投行也普遍看好黃金，高盛指出，推動8/26以來金價上漲的資金具有黏性，包含西方ETF資金流入、可能的央行買盤，故將明年底黃金目標價從4300美元上修至4900美元，此目標價還可能進一步上修。美國銀行也稱，若投資需求成長14%，金價有望上攻至5000美元，若成長28%，金價可望挑戰6000美元，最令人吃驚的是摩根大通執行長戴蒙的發言，他稱在當前環境下，金價可能很容易上漲至5000美元，甚至1萬美元。

就金礦股而言，史蒂芬‧蘭德表示，隨金價上漲，當前已成為金礦業史上最賺錢的時期，甚至可追溯到幾百年前，故尋找那些能投產、產生現金、快速償債的礦脈項目更有利。目前專注於那些能有效推進礦脈項目的公司，即「距離投產只剩幾年時間的公司」，若只差3年就能投產，再投入1年便只差2年，而市場將會開始認可此一價值。

