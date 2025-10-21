中信銀行「2025閱讀MVP」起跑　贈6000張職籃門票

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼中信銀閱讀。（圖／中信銀提供）

▲中信銀行「2025閱讀MVP」起跑，特別邀請中信特攻籃球隊黃泓瀚擔任代言人，號召民眾體驗閱讀和運動的樂趣。（圖／中信銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）主辦結合閱讀及運動的公益活動「2025閱讀MVP」本（10）月22日正式起跑，攜手臺北市、新北市、桃園市共164家市立圖書館及5所大學，合作推出借書換票活動，總計提供6000張新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）2025-2026球季例行賽主場門票兌換券。

中國信託銀行長期支持體育公益，十年來與全臺灣公共圖書館合作，足跡遍布全臺17縣市，267家圖書館、9所大學，累計帶動逾30萬本書借閱，持續鼓勵民眾養成善用公共圖書館資源，透過借書換票進場支持臺灣職業運動發展，搭起閱讀與運動的橋樑。借書兌換中信特攻主場門票兌換券活動邁入第四年，民眾與學生參與踴躍，今年10月22日至12月21日止，民眾至雙北及桃園市立圖書館、5所合作大學師生於校內圖書館完成借閱任務，皆可兌換門票兌換券2張。

▲▼中信銀閱讀2。（圖／中信銀提供）

▲中信特攻球員黃泓瀚（右）與謝亞軒（左）共同為「2025閱讀MVP」借書換票活動宣傳。（圖／中信銀行提供）

中信銀行表示，今年票券全面數位化，民眾可事先線上選擇場次、挑選線人席任一區域後自由入座，免於售票窗口排隊兌換即可輕鬆入場。臺北市及桃園市立圖書館採用「閱讀存摺」系統，民眾借書即可累積點數，使用10點並填寫活動問卷便能兌換門票；新北市立圖書館兌換規定為借閱5本書並填寫活動問卷。不僅公共圖書館，包括國立政治大學、國立臺灣師範大學、天主教輔仁大學、東吳大學及國立臺北科技大學等5所大學師生在校內圖書館借閱3本書，亦能獲得2張門票兌換券，歡迎青年學子在課業學習之餘親臨球場體驗籃球魅力。（詳見【附表】）

▲▼中信銀閱讀3。（圖／中信銀提供）

▲「2025閱讀MVP」由中信兄弟許基宏（右）、中信特攻黃泓瀚（中）及中信飛牡蠣沈宗樺（Driver）（右）共同代言。（圖／中信銀行提供）

「2025閱讀MVP」特別邀請中信兄弟棒球隊許基宏、中信特攻籃球隊黃泓瀚及中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺（Driver）三位職業運動選手擔任年度代言人，號召民眾體驗閱讀和運動的樂趣。除了借書換票活動，中信銀行也規劃一系列精采活動，11月1日下午兩點率先於新北市立圖書館總館舉辦親子理財講座，邀請大小朋友一起輕鬆學理財，後續亦將前進大學校園舉辦分享會，詳細分館名單及活動詳情請參考「閱讀MVP」活動臉書www.facebook.com/CTBCReadforSports

▲▼中信銀閱讀表。（圖／巫彩蓮攝）

關鍵字： 中信銀行閱讀MVP中信特攻借書換票公共圖書館

