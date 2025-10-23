ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金管會公布第四屆永續金融評鑑指標　近百家金融機構受評

▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為推動金融業因應氣候變遷及永續發展，完善永續金融生態系，金管會今（23）日發布第四屆永續金融評鑑指標，內容包括計算及揭露永續主要業務占比例、永續專責單位人員取得永續金融相關證照情形、對高碳排及待轉型產業議合之影響力、職場霸凌防治之推動作為、員工滿意度調查與改善情形、參與F-ISAC會員情資分享情形、董事間具有配偶或二等親內之關係及員工兼任董事情形等指標，約有96家金融機構受評。

金管會第四屆永續金融評鑑擴大受評對象，新增隸屬金控之保險子公司7家。第四屆受評機構計有34家銀行(全體本國銀行但不包括中國輸出入銀行及純網路銀行)、23家證券商及15家投信(上市櫃及資本額50億元以上之證券商、上市金控之證券子公司、資產管理規模3,000億元以上之投信業者)、12家產險及12家壽險公司(上市保險業、資產規模1兆元以上之人身保險業者、金控之保險子公司、資產規模前五大之產險業者、上市再保險公司)，合計96家金融機構接受評鑑。

新興永續發展政策及外界關注議題納入第四屆評鑑指標，包括依「永續經濟活動認定參考指引」計算及揭露永續主要業務占比例、永續專責單位人員取得永續金融相關證照情形、對高碳排及待轉型產業議合之影響力、職場霸凌防治之推動作為、員工滿意度調查與改善情形、參與F-ISAC會員情資分享情形、董事間具有配偶或二等親內之關係及員工兼任董事情形等指標。

第四屆評鑑的題數為銀行業125題、證券業122題、保險業124題，參採受評機構意見及就性質接近的評鑑指標，整併及調整部分指標題組，刪除部分金融業達成率已普遍偏高之指標，為鼓勵金融機構積極配合政策方向推動永續金融相關政策，加分題滿分由1分調整為2分。

第四屆評鑑作業預計於115年5月中旬啟動，仍將由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構揭露的114年度公開資訊(如年報、公司網站或永續報告書)及所提供的相關佐證資料進行評鑑；另受評機構自114年12月底至115年12月底若有重大違反內部控制，並經重大處分者，將予以扣分。
 

金管會公布第四屆永續金融評鑑指標　近百家金融機構受評

