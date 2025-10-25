大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

▲石門水庫。（圖／北水分署提供）
記者高兆麟／台北報導
由於風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，北部已連日大雨，雨區更擴大到南部，截至今日中午12時，台灣水庫中，共有10座已達99％蓄水量以上，其中也包含石門水庫及曾文水庫，更有三座水庫蓄水率達百分之百。
以下為台灣水庫即時水情：
北部地區方面： 新山水庫蓄水率56.7%，有效蓄水量564.72萬立方公尺； 翡翠水庫蓄水率71.3%，蓄水量26405.07萬立方公尺，水量較前日上升0.07%； 石門水庫蓄水率達99.7%，蓄水量20466.17萬立方公尺，水量小幅下降0.12%。
竹苗地區方面： 永和山水庫蓄水率99.2%，蓄水量2972萬立方公尺； 寶山水庫蓄水率97.7%，蓄水量489.63萬立方公尺，下滑2.24%； 寶山第二水庫蓄水率99.5%，蓄水量3365.61萬立方公尺； 明德水庫蓄水率92.9%，蓄水量1154.64萬立方公尺。
中部地區： 鯉魚潭水庫蓄水率99.4%，蓄水量11523.25萬立方公尺； 德基水庫蓄水率96.4%，蓄水量17781.56萬立方公尺； 石岡壩蓄水率54.2%，蓄水量59.05萬立方公尺，上升1.01%； 日月潭水庫蓄水率94.7%，蓄水量12262.96萬立方公尺； 霧社水庫蓄水率89.9%，蓄水量2313.28萬立方公尺，下滑3.01%。
雲嘉南地區： 湖山水庫滿水，蓄水率100%，蓄水量5055.51萬立方公尺； 仁義潭水庫蓄水率99.1%，蓄水量2444.96萬立方公尺； 蘭潭水庫同樣滿水，蓄水率100%，蓄水量924.2萬立方公尺； 白河水庫蓄水率80.4%，蓄水量1130萬立方公尺； 曾文水庫蓄水率99.8%，蓄水量47265萬立方公尺； 烏山頭水庫蓄水率93.1%，蓄水量7210萬立方公尺； 南化水庫蓄水率99.1%，蓄水量8445.62萬立方公尺。
高屏地區方面：
阿公店水庫滿水，蓄水率100%，蓄水量1644萬立方公尺，水量上升2.05%；
牡丹水庫蓄水率95.1%，蓄水量2494萬立方公尺，略減0.05%。
讀者迴響