Intel揭露14A製程進展順利 性能與良率表現超越預期、潛在客戶高度關注

據外媒《wccftech》報導，Intel財務長（CFO）David Zinsner 近日透露，下一代 14A 製程技術 進展超出預期，並已開始向潛在客戶進行樣品測試，顯示市場對此新製程的興趣相當濃厚。

電子科技、人工智慧暨物聯網展落幕 國外觀展人數雙位數成長

由外貿協會與電電公會共同主辦的「2025台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」於昨(24)日圓滿閉幕，吸引國內外8,000名專業及跨業參觀者，其中國外參觀者更以雙位數成長，前五大買主國依序為日本、美國、印度、南韓及新加坡，顯示本展已成為全球企業尋找解決方案的最佳採購平台。

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％ 全台水庫水情一次看

由於風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，北部已連日大雨，雨區更擴大到南部，截至今日中午12時，台灣水庫中，共有10座已達99％蓄水量以上，其中也包含石門水庫及曾文水庫，更有三座水庫蓄水率達百分之百。

蘋果啟動德州AI伺服器產線 美國製造布局邁入新階段

根據外媒CNBC報導，蘋果公司（Apple）週四宣布，已開始在美國德州休士頓（Houston）工廠出貨用於人工智慧（AI）應用的先進伺服器，正式啟動其美國本土生產計畫的新里程碑。這批伺服器將成為支撐「Apple Intelligence」與「Private Cloud Compute」等AI服務的核心基礎設施。

蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程 傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

根據外媒macrumors報導，蘋果明年將在 iPhone 18 系列導入全新 A20 處理器，這款晶片可能成為全球首款量產上市的 2 奈米製程晶片，不過其成本恐大幅上升，對蘋果的產品定價與獲利結構帶來挑戰。

全球資產輪動快速 雙動能指標打造新型態資產配置

全球金融市場正經歷前所未有的快速輪動，從科技股的狂熱到價值股的復甦，再到能源與原物料的急漲，投資人若墨守成規，極易錯失良機或慘遭套牢，兆豐投信指出，傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足。投資人現在最需要的，是一套能夠動態適應市場風向的「戰術性資產配置」。

網購「防冒名」加嚴把關 10／28起註冊增實體健保卡驗證

為加強進口快遞貨物實名認證的安全性，財政部關務署宣布，自今年（114年）10月28日起，透過EZ WAY（易利委）APP註冊並使用「簡訊認證（健保卡號）」的新用戶，將全面改採實體健保卡插卡驗證，避免民眾個資遭冒用。不過，目前已完成註冊的使用者則不受影響，仍可照常使用。

貨櫃船公司減班足夠穩住運價 SCFI今日上漲7.11%

貨櫃船運市場美國線在減班足夠情況下，本月15日的運價順利調漲，雖然馬士基線上運價每大箱(40呎櫃)較同業低廉逾3百美元，美東也有非海運聯盟船提供的低2百美元運價，但因平均裝載率已逾九成，市場運價穩定，今(24)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲93.14點，漲幅7.11%，指數來到1310.32點。

大盤高檔震盪！2檔台股平衡基金績效勝大盤 法人曝操作心法

台股大盤在創高後呈現高檔震盪，統計18檔台股平衡基金中，今年來平均績效18.59%，若以近一周績效來看，群益平衡王、兆豐萬全打敗大盤，顯示出台股平衡基金跟漲抗跌特性。法人認為，現階段台股投資難度提高，風險機會並存，操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略。

美出口管制衝擊！ 晶片設備巨頭應用材料全球裁員逾1400人

美國晶片設備製造商應用材料（Applied Materials、簡稱應材）表示，將裁減 4% 的員工，以因應美國半導體出口管制升級對公司營運的衝擊。