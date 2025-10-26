黃金狂飆後迎崩盤命運？分析師：恐跌破4000美元至「這價位」

▲現貨金價上周二 (21 日) 單日暴跌 5.31%，創 12 年來最大單日跌幅紀錄。（圖／pixabay）

全球金價今年狂飆逾五成，隨著西方投機資金取代新興市場買盤成為主要推動力，黃金漲多回檔壓力上升，近日出現10週以來首度下跌。專家指出，如果金價跌破4000美元，將迎來更劇烈的跌幅。

黃金24日現貨價格下跌0.2%，報每盎司4118.29美元，盤中一度跌近2%；12月交割黃金期貨下跌0.2%，報每盎司4137.80美元。

根據《路透》報導，上周現貨黃金曾觸及每盎司4381.21美元的歷史紀錄，但隨後挫跌，原因是投資人獲利了結，再加上美中貿易緊張局勢緩和，抑制了避險需求。

美國勞工部公布美國9月CPI，年增3%，略低於經濟學家預期的3.1%增幅。市場預估，美國聯準會（Fed）將在本周的會議上降息，並可望在12月再次降息。

Blue Line Futures市場策略師Phillip Streible表示：「如果金價跌破每盎司4000美元，我們將看到更劇烈的下跌，恐回檔至每盎司3850美元。Julius Baer分析師Carsten Menke表示：「在如此劇烈的上漲後出現盤整並不意外，基本面仍對金價有利。」

