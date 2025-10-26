ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃金狂飆後迎崩盤命運？分析師：恐跌破4000美元至「這價位」

全球金價今年狂飆逾五成。（圖／pixabay）

▲現貨金價上周二 (21 日) 單日暴跌 5.31%，創 12 年來最大單日跌幅紀錄。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

全球金價今年狂飆逾五成，隨著西方投機資金取代新興市場買盤成為主要推動力，黃金漲多回檔壓力上升，近日出現10週以來首度下跌。專家指出，如果金價跌破4000美元，將迎來更劇烈的跌幅。

黃金24日現貨價格下跌0.2%，報每盎司4118.29美元，盤中一度跌近2%；12月交割黃金期貨下跌0.2%，報每盎司4137.80美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《路透》報導，上周現貨黃金曾觸及每盎司4381.21美元的歷史紀錄，但隨後挫跌，原因是投資人獲利了結，再加上美中貿易緊張局勢緩和，抑制了避險需求。

美國勞工部公布美國9月CPI，年增3%，略低於經濟學家預期的3.1%增幅。市場預估，美國聯準會（Fed）將在本周的會議上降息，並可望在12月再次降息。

Blue Line Futures市場策略師Phillip Streible表示：「如果金價跌破每盎司4000美元，我們將看到更劇烈的下跌，恐回檔至每盎司3850美元。Julius Baer分析師Carsten Menke表示：「在如此劇烈的上漲後出現盤整並不意外，基本面仍對金價有利。」

延伸閱讀
他搭捷運不小心抓到女生屁股超怕　網友分享「3安全動作」
小心婚姻五年魔咒！精神科醫師揭感情崩解原因：應學「好好吵架」
原始連結

關鍵字： 黃金金價Phillip Streible周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

推薦閱讀

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

台灣中油公司自明（27）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.5元。

2025-10-26 12:02
普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

政府普發現金1萬元即將開跑！根據財政部最新公告，從 11月17日 起至明年 4月30日，全台共 16家金融機構、超過2.8萬台ATM 將陸續投入服務，不僅銀行分行設置的ATM能領現，就連 超商、百貨、賣場、捷運站及學校郵局 等地點也都能提領，相當便利。

2025-10-26 11:46
指數型基金成新藍海　富邦投信美國傘型搶搭美股投資熱潮

指數型基金成新藍海　富邦投信美國傘型搶搭美股投資熱潮

在全球經濟結構重塑、科技創新加速與地緣政治變化交錯影響下，投資人資產配置策略正悄然轉向，指數型基金除了具備高透明度、低成本與分散風險優勢外，更擁有「多幣別、多級別、多平台」三大優勢特色，預料將成為未來投資人參與美股的新藍海。

2025-10-26 06:05
崇越科技遭不明駭客入侵主機　評估對營運、資安無重大影響

崇越科技遭不明駭客入侵主機　評估對營運、資安無重大影響

崇越科技（5434）今日重訊公告，公司於10月23日發現遭不明駭客入侵主機，並將伺服器資料加密，導致系統無法使用，不過強調對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。

2025-10-25 17:01
Intel揭露14A製程進展順利　性能與良率表現超越預期、潛在客戶高度關注

Intel揭露14A製程進展順利　性能與良率表現超越預期、潛在客戶高度關注

據外媒《wccftech》報導，Intel財務長（CFO）David Zinsner 近日透露，下一代 14A 製程技術 進展超出預期，並已開始向潛在客戶進行樣品測試，顯示市場對此新製程的興趣相當濃厚。

2025-10-25 15:50
電子科技、人工智慧暨物聯網展落幕　國外觀展人數雙位數成長

電子科技、人工智慧暨物聯網展落幕　國外觀展人數雙位數成長

由外貿協會與電電公會共同主辦的「2025台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」於昨(24)日圓滿閉幕，吸引國內外8,000名專業及跨業參觀者，其中國外參觀者更以雙位數成長，前五大買主國依序為日本、美國、印度、南韓及新加坡，顯示本展已成為全球企業尋找解決方案的最佳採購平台。

2025-10-25 14:10
大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

由於風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，北部已連日大雨，雨區更擴大到南部，截至今日中午12時，台灣水庫中，共有10座已達99％蓄水量以上，其中也包含石門水庫及曾文水庫，更有三座水庫蓄水率達百分之百。

2025-10-25 13:55
蘋果啟動德州AI伺服器產線　美國製造布局邁入新階段

蘋果啟動德州AI伺服器產線　美國製造布局邁入新階段

根據外媒CNBC報導，蘋果公司（Apple）週四宣布，已開始在美國德州休士頓（Houston）工廠出貨用於人工智慧（AI）應用的先進伺服器，正式啟動其美國本土生產計畫的新里程碑。這批伺服器將成為支撐「Apple Intelligence」與「Private Cloud Compute」等AI服務的核心基礎設施。

2025-10-25 11:40
蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程　傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

蘋果明年A20晶片採用台積電2奈米製程　傳成本飆漲5成恐衝擊毛利

根據外媒macrumors報導，蘋果明年將在 iPhone 18 系列導入全新 A20 處理器，這款晶片可能成為全球首款量產上市的 2 奈米製程晶片，不過其成本恐大幅上升，對蘋果的產品定價與獲利結構帶來挑戰。

2025-10-25 11:03
全球資產輪動快速　雙動能指標打造新型態資產配置

全球資產輪動快速　雙動能指標打造新型態資產配置

全球金融市場正經歷前所未有的快速輪動，從科技股的狂熱到價值股的復甦，再到能源與原物料的急漲，投資人若墨守成規，極易錯失良機或慘遭套牢，兆豐投信指出，傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足。投資人現在最需要的，是一套能夠動態適應市場風向的「戰術性資產配置」。

2025-10-25 06:05

讀者迴響

熱門新聞

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

崇越科技遭不明駭客入侵主機　評估對營運、資安無重大影響

指數型基金成新藍海　富邦投信美國傘型搶搭美股投資熱潮

知名壽喜燒爆食安疑慮　豊漁：單一個案「停業至查明原因」

從血型看理財！　A型最會存、B型月光族

即／大樂透頭獎連11槓！下期上看4.3億

網購「防冒名」加嚴把關　10／28起註冊增實體健保卡驗證

Intel揭露14A製程進展順利　性能與良率表現超越預期、潛在客戶高度關注

黃金將崩盤？恐跌破4000美元至「這價位」

普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

時代的眼淚！謝金河：從Nokia到Lululemon　下一個Nike要小心

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

北市府李四川拋「T17、T18補償金」　新壽老董秒回：捐公益

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366