政經動盪！2025全球CEO經濟信心挫至4年最低　明年投資首重AI

▲KPMG台北總部位於信義區台北金融大樓。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

全球經濟與地緣政治局勢持續動盪，《KPMG 2025全球CEO前瞻大調查》發現，全球CEO對未景經濟前景信心已挫至68%，為2021年以來最低。不過，逾7成CEO將AI列為2026年投資首要重點。

面對充滿不確定性的環境，全球企業領袖正調整策略，聚焦於AI技術、人力資源及風險韌性等關鍵領域，以維持並推動未來成長。

KPMG安侯建業主席陳俊光指出，在多重風險衝擊下，企業風險韌性已成為不可或缺的核心能力。除了經濟不確定性，企業亦需積極回應包括資安、資料治理、AI倫理、人才斷層與ESG法規等多元挑戰，確保在日益嚴格的監管環境中維持永續競爭力。

在面對逆風的經濟環境，多數CEO對未來仍抱持審慎樂觀態度，並積極調整策略，以應對當前高度不確定的營運環境。根據報告顯示，92%的CEO計畫在未來12個月內擴編人力，顯示企業在推動營收成長的同時，也將人才視為關鍵投資焦點。此外，40%的CEO預期未來一年營收將成長超過2.5%，而高達89%表示將啟動或參與併購活動，以尋求策略性擴張。

不過，企業成長同樣面臨多重挑戰。CEO認為，數位網路犯罪與資安風險（79%）、AI人才準備與技能提升（77%），以及AI整合至業務流程的難度（75%）仍是推動轉型的主要障礙。

經濟與地緣政治的動盪迫使CEO重新思考領導方式與策略。72%的CEO重新調整成長計畫，尋求更具彈性的經營模式。面對快速變化的市場環境，企業領袖普遍認為未來具競爭力的關鍵能力，包含：更高的敏捷性與快速決策（26%）、透明溝通（24%），以及識別、優先排序與管理風險的能力(23%)。

調查顯示，69%的CEO計劃在未來12個月內，將10%至20%的預算投入AI技術，且有高達71%的CEO將AI列為2026年的首要投資重點。AI依然是CEO的核心投資項目。KPMG安侯建業執行長施威銘表示，這波 AI 投資熱潮不僅源自對技術潛力的期待，更反映出 AI 已逐步展現實際成效，企業不再只是觀望，而是加速推動 AI 應用落地，使其從探索邁向實踐階段。

同時，CEO也認知，「人」才是推動AI成功的關鍵。92%的CEO表示未來一年內計劃擴編人力，其中61%正積極招募具備AI與科技技能的人才。不過，AI人才競爭壓力不容小覷，70%的CEO對AI人才爭奪表達擔憂，77%認為員工AI技能提升是一項重大挑戰，顯示「人力資本」將成為企業競爭力的核心。

