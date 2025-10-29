ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普可能取消對中301調查、港口費是否因而停收　海運界看法不一

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲取消對中301調查是否代表港口費會停收，業界看法不一。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普透露可能取消對中國的301條款調查，有兩家散裝船公司高階認為，取消301調查，中美互徵額外港口費就很有可能停收，但是中華海運研究協會理事長桑國忠與一家貨櫃船公司高階認為，301調查與美國貿易代表以行政命令對中國建造商船收取額外港口費是兩回事，應無關聯。

桑國忠認為，川普變來變去，無法預測，301調查是不利貿易國調查，和稀土較有關，應該與港口費無關。貨櫃船公司高階則指出，301調查是中國2022年承諾購買美國穀物未實現所引發，港口費是美國貿易代表以中國補助造船業，透過行政命令執行的懲罰性收費，是兩回事。

兩位散裝船公司高階則認為，如果取消301調查，中美互徵的額外港口費應該是很有可能一併取消，因為這項收費實質上沒有什麼太大作用，各國船公司都已經改調非中國建造船隻航行美國，美資商船也開始透過降低美資占比來規避中國收取的港口費，對中美來說都不是大案子，是有可能相互取消，不過川普反反覆覆，一切要等簽了字才算數，最怕的是簽了字後又有新的措施出來。

陽明海運前董事長謝志堅則認為，301條款是有包括他國政府實施的補貼政策在內，美國會對大陸建造船舶收取額外港口費，主要理由是就是認為中國官方有給造船業補貼，或許有一起被美國納入301調查。

也有業界高階認為，川普一直在放話，但是中國大陸方面很少發言，是否一切會像川普說的預期將達成「成功協商」不知，川普個性就像美國媒體形容的好大喜功，中國官方是否真的買單，不到最後一刻誰都不知道。

川普取消對中301調查港口費停收運界看法不一

