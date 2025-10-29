國票金內鬨！　耐斯二代控人旺蔡家「職場霸凌硬掛在我身上」

▲國票證券人旺派獨董提出霸凌解任案後，陳冠如親上火線開記者會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國票金控為目前13家金控中市值最小，且無涵蓋銀行、證券和保險的全方位金控。多年來，2大民股—人旺蔡家與耐斯陳家之間交鋒不斷，也屢屢成為鎂光燈下焦點。今年來耐斯二代陳冠如常上媒體版面，全與一樁被國票證券員工指控的霸凌案有關，在公股出手大買國票金股票，耐斯陳家與台鋼集團同為陣線聯盟的態勢下，明（2026）年國票金經營權極可能由公股主導。日前陳冠如接受本刊專訪，他怎麼說？

身為耐斯二代的他，不僅是國票金控董事，也是國票證券副董事長，這兩年屢上媒體版面，全都因被國票證員工檢舉涉嫌「職場霸凌」。「（人旺蔡家）就是要把『霸凌』兩個字，硬掛在我身上。」國票金控（以下簡稱國票金）董事、國票證券（以下簡稱國票證）副董事長陳冠如越說越氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前與本刊約在北市敦化南路耐斯集團台北總部辦公室接受專訪的陳冠如，一身休閒穿搭，他一走進會議室，就拿著8月15日在《自由時報》與《經濟日報》登載、斗大標題寫著「鄭重澄清紅色旺中媒體集團之不實報導」頭版半版廣告，氣呼呼地對本刊說：「我們是國票金股東，我也是董事。」

▲陳冠如刊登2大報頭版半版廣告，針對國票證券討論霸凌解任案，提出4大聲明。

「被媒體寫我霸凌，公司（國票金控，以下簡稱國票金）卻不在第一時間做澄清，我只好買下2個日報的半版廣告，只能（登報）寫個聲明對不實報導做澄清。我其實是心不甘情不願。」他以口行一致表達心中的不滿。

8月中，人旺蔡家一派獨董以陳冠如涉及霸凌為由召開說明會，在國票證董事會提出解職案，卻遭到其他大股東反彈，包括耐斯陳家與公股都未出席，董事會因此流會，公股股東之一的兆豐銀還發聲明，指稱解職陳冠如案恐有違法之虞，要求應由審計委員會審議，再送董事會，否則有違公司治理。

▲在13家金控中市值最低的國票金控，長年來因2大股東交鋒不斷，成為關注焦點。

耐斯陳家為求翻案，9月2日，國票證召開審計委員會。沒想到關鍵人物—獨立董事劉江抱質疑報告公信力，表決結果2比1通過重啟調查，讓陳冠如暫時鬆了口氣，而這也是向來站隊人旺蔡家一派的股東—美麗華，首度沒有支持人旺蔡家。勢力洗牌下，也讓國票金明年董事改選逐漸明朗化。



更多鏡週刊報導

國票金勢力洗牌2／人旺集團不甘示弱再出招 請出「她」搶明年國票金經營權

國票金勢力洗牌3／「入股國票金就是純投資」 陳冠如喊話：公股主導後井水不犯河水