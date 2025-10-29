ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國票金內鬨！　耐斯二代控人旺蔡家「職場霸凌硬掛在我身上」

國票證券人旺派獨董提出霸凌解任案後，陳冠如親上火線開記者會。

▲國票證券人旺派獨董提出霸凌解任案後，陳冠如親上火線開記者會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國票金控為目前13家金控中市值最小，且無涵蓋銀行、證券和保險的全方位金控。多年來，2大民股—人旺蔡家與耐斯陳家之間交鋒不斷，也屢屢成為鎂光燈下焦點。今年來耐斯二代陳冠如常上媒體版面，全與一樁被國票證券員工指控的霸凌案有關，在公股出手大買國票金股票，耐斯陳家與台鋼集團同為陣線聯盟的態勢下，明（2026）年國票金經營權極可能由公股主導。日前陳冠如接受本刊專訪，他怎麼說？

身為耐斯二代的他，不僅是國票金控董事，也是國票證券副董事長，這兩年屢上媒體版面，全都因被國票證員工檢舉涉嫌「職場霸凌」。「（人旺蔡家）就是要把『霸凌』兩個字，硬掛在我身上。」國票金控（以下簡稱國票金）董事、國票證券（以下簡稱國票證）副董事長陳冠如越說越氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前與本刊約在北市敦化南路耐斯集團台北總部辦公室接受專訪的陳冠如，一身休閒穿搭，他一走進會議室，就拿著8月15日在《自由時報》與《經濟日報》登載、斗大標題寫著「鄭重澄清紅色旺中媒體集團之不實報導」頭版半版廣告，氣呼呼地對本刊說：「我們是國票金股東，我也是董事。」

陳冠如刊登2大報頭版半版廣告，針對國票證券討論霸凌解任案，提出4大聲明。

▲陳冠如刊登2大報頭版半版廣告，針對國票證券討論霸凌解任案，提出4大聲明。

「被媒體寫我霸凌，公司（國票金控，以下簡稱國票金）卻不在第一時間做澄清，我只好買下2個日報的半版廣告，只能（登報）寫個聲明對不實報導做澄清。我其實是心不甘情不願。」他以口行一致表達心中的不滿。

8月中，人旺蔡家一派獨董以陳冠如涉及霸凌為由召開說明會，在國票證董事會提出解職案，卻遭到其他大股東反彈，包括耐斯陳家與公股都未出席，董事會因此流會，公股股東之一的兆豐銀還發聲明，指稱解職陳冠如案恐有違法之虞，要求應由審計委員會審議，再送董事會，否則有違公司治理。

在13家金控中市值最低的國票金控，長年來因2大股東交鋒不斷，成為關注焦點。

▲在13家金控中市值最低的國票金控，長年來因2大股東交鋒不斷，成為關注焦點。

耐斯陳家為求翻案，9月2日，國票證召開審計委員會。沒想到關鍵人物—獨立董事劉江抱質疑報告公信力，表決結果2比1通過重啟調查，讓陳冠如暫時鬆了口氣，而這也是向來站隊人旺蔡家一派的股東—美麗華，首度沒有支持人旺蔡家。勢力洗牌下，也讓國票金明年董事改選逐漸明朗化。


更多鏡週刊報導
國票金勢力洗牌2／人旺集團不甘示弱再出招　請出「她」搶明年國票金經營權
國票金勢力洗牌3／「入股國票金就是純投資」　陳冠如喊話：公股主導後井水不犯河水

關鍵字： 鏡週刊國票金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

推薦閱讀

GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

輝達（NVIDIA）GTC供應商大會釋出對封測需求，創辦人暨共同執行長黃仁勳演說時公開點名感謝台積電（2330）、鴻海（2317）與日月光（3711），日月光今（29）日台股開盤衝上每股218元天價，同屬封測產業的京元電子（2449）亮燈攻上207元，也飆歷史新高。

2025-10-29 09:35
淘寶限期落地缺法源　經長龔明鑫：盡快落實院長指實

淘寶限期落地缺法源　經長龔明鑫：盡快落實院長指實

非洲豬瘟疫情指向未在台登記落地的淘寶等跨境電商包裏輸入成破口，行政院院長卓榮泰指示「淘寶限期落地」，不過經濟部長龔明鑫今（29）日指出，目前法令管制沒有明文約束，將再與陸委會、數發部、財政部及交通部跨部會研究，龔說：「盡快落實院長指示」。

2025-10-29 09:45
台股ETF受益人1144.9萬創新高　一表看人氣旺前10檔

台股ETF受益人1144.9萬創新高　一表看人氣旺前10檔

近期大盤頻創新高，台股ETF熱力四射人氣旺，根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3萬6930人，統計總人數來到1144萬9063人創下歷史新高，等於台灣每兩人就有1人買台股ETF，今年來增加122萬3227人，顯示出台股ETF已成國人投資標配。

2025-10-29 09:40
台股漲逾330點創28246新高　台積電平天價1500元

台股漲逾330點創28246新高　台積電平天價1500元

受輝達（NVIDIA）GTC展刺激，美股4大指數全面收漲，台股今（29日）以28157.91點開出，指數大漲208.8點，漲幅0.75％，開盤3分鐘上漲334.8點衝28283.8點新高，台積電（2330）漲25元至1500元，追平天價。

2025-10-29 09:05
單日飆漲近10%，半年飆99%！網：陸股當買877！

單日飆漲近10%，半年飆99%！網：陸股當買877！

陸股10月27日強勢上攻，AI概念股全面點火，激勵相關ETF同步飆升。復華中國5G（00877）受惠成分股勁揚，單日飆漲近10%，位居陸股ETF漲幅第一、全體股票型ETF第二名，漲勢甚至超越多檔槓桿型ETF，展現驚人爆發力。

2025-10-29 08:40
00929每配必填？高息ETF誰升誰降？一文看懂！

00929每配必填？高息ETF誰升誰降？一文看懂！

近期台股不斷創下新高，投資氣氛熱絡，但不少投資人也注意到，高股息ETF的「配息」出現了變化。包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）和群益台灣精選高息（00919） 等熱門ETF近期都下調了配息金額。對許多上班族和小資族來說，這代表市場正進入一個「配息調整期」。

2025-10-29 08:20
川普可能取消對中301調查、港口費是否因而停收　海運界看法不一

川普可能取消對中301調查、港口費是否因而停收　海運界看法不一

美國總統川普透露可能取消對中國的301條款調查，有兩家散裝船公司高階認為，取消301調查，中美互徵額外港口費就很有可能停收，但是中華海運研究協會理事長桑國忠與一家貨櫃船公司高階認為，301調查與美國貿易代表以行政命令對中國建造商船收取額外港口費是兩回事，應無關聯。

2025-10-29 07:00
新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多」

新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多」

新台幣改版爭議燒不停，外界不斷拿出央行前總裁彭淮南在任時曾提起「改版成本500億元」的說法質疑央行，央行今（28）日再發聲明提起3大理由，強調「沒有那麼多」、「本次鈔券改版並無成本高達500億元之情事」。

2025-10-28 22:22
神盾科技日聚焦AI　秀3奈米異質運算、6奈米AI Chiplet與次世代AI視覺平台

神盾科技日聚焦AI　秀3奈米異質運算、6奈米AI Chiplet與次世代AI視覺平台

神盾（6462）集團今舉辦年度盛會「2025 Egis Tech Day神盾集團科技日 」，以「AI全面啟動」為主軸，集結旗下安格、芯鼎、安國與乾瞻等子公司與夥伴，展示涵蓋 AI視覺平台、機器人與無人機晶片、 3奈米異質運算架構 等多項尖端技術，展現台灣半導體與AI創新生態的整合能量。

2025-10-28 21:56
三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

三商壽（2867）出售案，玉山金（2884）、中信金（2891）兩家金控進入出價最後階段公告不同步，玉山金到昨（27）日晚間才澄清，而三商壽到今（28）日才公告，對於併購案並未即時公告，金管會指出，董事會決議之重大交易、或對股東權益與股價有重大影響的情事，應於事實發生日次一營業日、交易開始前兩小時公告，若有違法可罰3～500萬元，對於有爭議性部分，證交所就會去查證。

2025-10-28 20:12

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透頭獎連12摃！下期上看4.8億

GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

中信金宣布：台壽砸150億續租南港LaLaport

新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多」

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

威力彩2億獎落台南！老闆曝太子爺加持神蹟

台塑三寶出脫南亞科共7.5萬張　套現74億元

台股漲逾330點創28246新高　台積電平天價1500元

APEC台灣代表團回應是否見川普

快訊／兄弟象迷注意！　中信證券全台10據點明天下午發雞排

三商壽併購重訊公告時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

神盾科技日聚焦AI　秀3奈米異質運算、6奈米AI Chiplet與次世代AI視覺平台

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

台積電退將羅唯仁傳轉接英特爾研發工作　公司：不回應

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366