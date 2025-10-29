謝金河：股價是競爭力的延伸　台積電養大台灣供應鏈

十月二十四日台灣放假日，全球股市卻出現一個記憶體狂舞的景象，以NAND Flash為主的鎧俠大漲十九．一三％，股價上衝到八七八○日圓，震撼日本股市。鎧俠今年從一四四○日圓起漲，股價大漲五一六％，對比日經指數今年上漲二三．五七％，鎧俠股價的表現令日本投資人瞠目結舌。

文／謝金河

同日除了鎧俠股價大漲，美國在快閃記憶體全球市占排第五的SanDisk也大漲，今年以來從二七．八八漲到一八七．三六美元，都是令人驚嘆。而今年在記憶體中獨霸ＨＢＭ，在NAND Flash也有兩成市占率的海力士，今年成了全球最矚目的焦點，Hynix股價從七六一○○韓元，二十四日寫下五一○○○○韓元的最高價，海力士最大的漲幅已超過六○○％以上，南韓也因為海力士大漲，拉動三星的股價，從四九九○○漲到一○一七○○韓元，三星、Hynix也撐起南韓KOSPI股價，最高已來到三九五一．○七。

完整探索被動元件產業

這一波ＡＩ的投資熱潮帶動整個半導體產業，台灣有台積電攻上一五○○元，加權指數也攻過二萬八千點，最近杜金龍先生已經喊出三四六○○點的高價。回頭審視一下，最近外媒報導全世界重要的半導體王國，除了美國外，有台灣、日本、南韓，加上一個荷蘭，荷蘭有國寶級企業ASML，最近ASML在美國掛牌股價又攀上一○○○美元，荷蘭股市穩穩朝著一千點目標邁進。日本除了鎧俠，有東京威力科創、愛德萬測試、NEC、富士通等，加上龐大的特用化學品及設備供應鏈，南韓看三星、海力士，美國則有Nvidia、AVGO、AMD、Intel，全球表現亮眼的市場都有半導體產業撐大局。

這次先探參訪團十月二十日先去中和看三集瑞ＫＹ，當天股價已經漲停，第二天又拉一支漲停板。三集瑞是工廠設在蘇州、東莞的台商企業，我們也等於把整個被動元件產業做了完整的探索，我們參訪那一周，三集瑞股價寫下二一三元新高，董事長林伙利對於三集瑞今年賺一個股本的信心很強大，這家以電感為主的被動元件廠向我們介紹公司在ＡＩ的布局。

這次ＡＩ帶來的大浪，最早是ＰＣＢ，從高頻銅箔開始，台光電創下一三九○元天價，台燿也到三七二．五元，連金居都跑到二七八．五元，在銅箔市場這是定位的前三者領先群，當然這也帶動ＰＣＢ到載板，金像電最高到五一四元，健鼎也到三三九．五元，高技也到三五三元，過去在大家印象裡，印刷電路板是夕陽產業，這次因為ＡＩ，整個產業出現完全不一樣的風貌，連一度不好的ＡＢＦ載板也傳出缺貨，南電、景碩、欣興也受到鼓舞。

高毛利率公司值得尊敬

其實這一次ＰＣＢ產業是從中國旺回台灣的，最大規模的勝宏科技從十二．四四漲到三五五人民幣，東山精密、生益電子、生益科技、隆揚電子都成了市場矚目的焦點，二十四日定穎投控的子公司超穎以每股十七．○八人民幣掛牌上市，以七○．一人民幣開出，最高來到九九．七七人民幣，收盤九○．七六人民幣，換算市值達一三三．一億台幣，定穎持有超穎九七％，定穎在台灣的市值二五二億台幣，這也給了台灣的定穎更大的想像空間。（全文未完）

封面故事：這些功率元件廠與安世高度重疊

特別企劃：彎腰拾起多頭遺珠

國際趨勢：白銀躋身地表最強投資標的

中港直擊：中國經濟與股市分道揚鑣

