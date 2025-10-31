PCB捲土重來！4檔漲停　金居遭處置緩步上攻

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
AI伺服器對運算、傳輸速度以及訊號完整性要求高，帶動PCB供應鏈升級，尤其催化了對高階銅箔基板（CCL）等板材的需求，CCL大廠台光電（2383）第三季每股賺進一個股本，今（31）日股價開高走高，攻克1400元漲停價位，台燿（6274）、高技（5437）、金像電（2368）連袂亮燈漲停，金居（8358）因分盤交易，股價上攻235.5元。
本土券商發表2026年PCB產業將迎來「缺料大年」，內容指出受惠於全球AI算力基礎設施加速建置，以及上游才料供需缺口擴大，高階產能持續吃緊，產業供應鏈出現結構性洗牌，並點名金居、尖點（8021）、富喬（1815）、台燿、定穎（3715）、金像電（2368）、高技等七檔個股。
除了券商PCB缺料報告點火，高價指標股台光電公布第三季財報，每股稅後盈餘為11.19元，連續三季賺逾一個股本，明（2026）年將於桃園、大陸昆山與中山新建廠房，待計畫完成後，整體產能將再提升近三成，而今日股價上攻1400元漲停新高價位。
CCL雙雄台光電、台燿帶頭攻堅，PCB族群高技、金像電同步亮燈漲停，而金居漲幅擴大到5.61%，股價上攻到235.5元。
