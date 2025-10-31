股東會紀念品一鍵領 集保eGift服務明年3月上線

因應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」已於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，預計明（2026）年3月上線。

金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」 削減投資部位

黃金價格在10月出現大幅波動，創高後再跌破每盎司4000美元大關，知名債券投資人、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」Jeffrey Gundlach對此表示，他已降低投資組合中黃金的比重，並建議投資人也應進行類似的「資產再平衡」。

PCB捲土重來！4檔漲停 金居遭處置緩步上攻

AI伺服器對運算、傳輸速度以及訊號完整性要求高，帶動PCB供應鏈升級，尤其催化了對高階銅箔基板（CCL）等板材的需求，CCL大廠台光電（2383）第三季每股賺進一個股本，今（31）日股價開高走高，攻克1400元漲停價位，台燿（6274）、高技（5437）、金像電（2368）連袂亮燈漲停，金居（8358）因分盤交易，股價上攻235.5元。

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停 3檔遭關禁閉至下周

AI熱潮，記憶體迎超級周期，惟股價漲多，近2個交易日明拉回，其中「法說變法會」旺宏（2337）今（31）日跌停，連2個交易日跌停，而由於整個類股短線股價波動太大，包括華邦電（2344）、十銓（4967）與宇瞻（8271）3檔目前遭關禁閉。

最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

中國信託實踐普惠金融精神以及專業信賴的財富管理服務深受認可，知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2025「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（30）日揭曉得獎名單，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）橫掃本屆10項大獎。

全球炒AI股！亞股重塑 台積電佔台股權重是10年前3倍

人工智慧（AI）浪潮席捲全球股市，台股成為最大受惠市場之一。根據外媒彭博社報導，隨著台積電（2330）股價不斷創高、外資買盤集中，該公司在台灣加權指數（Taiex）中的權重已逼近45%，是十年前的三倍。這種「權值集中化」現象，讓基金經理人坦言「被動變主動」，操作難度顯著升高。

一表看歷次川習會後台股漲跌表現 選股不選市聚焦AI

第六次川習會落幕，根據群益投信統計資料顯示，過去川習會後對台股表現並無太大影響，表現漲跌互現，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資加碼影響較大，市場法人表示，現階段台股投資重點還是在選股不選市，因此建議可用專家選股的主動式台股ETF介入台股投資。

快訊／台積電漲20元至1520平天價 台股開低翻紅漲逾150點

美股30日 全面收黑，台股今（31）日以下跌7.06點28280.47 點開出，指數隨即翻紅，大漲逾150點，指數重回28400點，台積電走高漲至1520元平天價。

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成 第四季搶攻普發金商機

四維航運(5608)子公司綠舞國際觀光飯店積極開拓多元業務，今年估計可以減少虧損近三成，較去年減虧約8千萬元，公司第四季搶攻政府1萬元普發金商機，藉著11月7日台北國際旅展，推出住房3.5折起再加碼送等優惠提升住房率。

9.2萬人領錢！ 綜所稅第2批退稅款15.4億元今入帳

今年5、6月申報的113年度綜合所得稅第2批退稅款今（31）日入帳，財政部統計有9.2萬人符合領錢資格，總退稅款15.4億元。