ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／老牌遊戲廠大宇資訊宣布改名　董事長內部信曝光「新動向」

記者蘇晟彥／台北報導

以仙劍、軒轅劍廣為人知的大宇資訊，在近年來將事業版圖重心轉移，包含半導體、IC設計公司、餐飲集團等，並逐漸將遊戲開發的比例下降，對此，4日大宇資訊內部流出董事長凃俊光給員工的內部信，確定將母公司正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），同時將「大宇資訊」名稱保留給子公司，將產業別分開，集團將踏上全新旅程。

▼大宇資訊母公司確定改名，將正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」。（資料照／姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

大宇資訊在去年將軒轅劍、仙劍IP販售給歡動（香港）科技有限公司、中手游集團（CMGE）後，將事業版圖逐漸擴展到其他事業體，包含斥資20億元入主揚智、光罩等公司，以及日本知名餐飲集團Customers Delight等，讓大宇在遊戲上的開發比例逐漸降低，僅剩下代理遊戲、恐怖遊戲開發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4日在網路上傳出大宇資訊董事長凃俊光給員工的內部信，確定將母公司正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），同時將大宇資訊的名稱留下來給遊戲的事業體，這個事業體將專注在研發、原創IP開發等，正式將兩邊的事業體內容劃分乾淨。而凃俊光也指出，很多偉大的公司都經歷過更名，更名是為了讓未來更加明確，為了更清晰的治理與資本配置，走向下一個目標。

對此，記者求證大宇資訊，公關表示一切依照重訊公告為主。

大宇資訊內部信全文

各位同仁、各位夥伴們：

今天，我們宣布母公司將正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），並把「大宇資訊」這個名字，完整保留下來成為子公司，專注遊戲研發、原創 IP、玩家營運與內容敘事。

Star Fusion Group
Start the Future through Fusion.
融匯百川，創見未來

表面上，這是一個集團名稱的變化。
實際上，這是一個新的共同起點。

因為現在在同一個集團內，我們並不是一模一樣長大的人。

有的同仁來自遊戲、內容、品牌經營，花一輩子在把世界觀做進人心，讓別人記得一個角色、記得一句台詞。
有的同仁來自半導體，用的是毫米、奈米、良率、時程，習慣的是「零錯誤」和「這條線良率如何」、「這個機台不能停」。
有的同仁來自重電與能源，你們在變壓器前面、在配電系統旁邊，是字面意義上的「這批出貨不能有返修」。
有的同仁來自資安與系統整合，你們在處理別人看不到的風險，讓一間公司的日常可以繼續跑下去，不中斷，不外洩，不被勒索。

坦白講，這些文化本來不一定說同一種語言。甚至很多人，還沒真的坐下來好好認識彼此。

而我們今天做的事，並不改一個Logo而已，而是很認真地對大家說：
以「光聚能量、智慧融合」為願景，邁向新一代智慧產業的核心驅動者。成為科技＋半導體＋能源為核心的控股與營運公司。

「光聚晶電聯合」這個名字，背後其實是三層意義。

第一層，是使命。

「光聚」光代表科技：聚代表融合。我們要的是讓系統亮著，讓產線穩著，讓電網撐住。這件事不是口號，而是責任。
「晶電」晶代表半導體與技術核心：電代表電網、電工、能源。
「聯合」代表我們願意彼此連結，而不是各做各的。我們不再是單兵，我們是一個團隊。

這三件事，放在一起就是：
以「融合」為核心精神，結合半導體、電力與軟體智慧，以創新科技驅動能源與產業升維，打造跨界協同的科技生態集團。


第二層，是彼此。

我們要承認一個事實：
我們裡面，有一些團隊是從零開始一起打下來的。
也有一些，是剛加入、剛整併、剛接進來的。

尤其半導體線，有的同仁才剛進到集團架構裡不久，流程不同、回報鏈不同、文化不同、習慣不同，連會議怎麼開、決策怎麼記錄，都不一樣。

真正的成熟，不是說「我們早就是一家人」，而是說：「我們願意花力氣，慢慢變成一家人」。
新加入這個集團的單位不是被買進來補空格的。是我們未來版圖的一部分，我們會藉由這部份為核心，往外往上擴。

所以，我會要求我們的管理層，用更完整的溝通方式，真正去理解彼此的工作模式，而不是只看數字和報表。我也會要求我們的決策節奏，從一開始就把「不同語言的人」拉進來參與，而不是做完再通知。

不是「要大家跟進」，是「我們一起定義新的做法」。

第三層，是未來。

我想很真心地跟大家說：我們現在一起做的事情，剛好都站在世界往前走的地方。
我們是在一個一個走進，大家下一個十年都需要的產業。

半導體，是全世界都在守的命脈。現在不只是要有產能，而是要有能力去定義晶片長什麼樣子、怎麼設計、怎麼確保關鍵製程不被卡。我們接進來的團隊——不論是做IC設計的、IC通路，還是做光罩、光通訊這種關鍵環節的——其實正在幫整個產業、甚至一個國家的供應鏈，多一份安全感。
我們成員包含：台灣光罩，光環、揚智、全達、三全、美祿、數可、閃點


能源與電力這一塊，全世界其實都在面對同一個焦慮：電夠不夠用？會不會突然跳電？能源能不能更乾淨？誰能讓一個地區的電穩下來，誰就在守住人們最基本的生活安心。強韌電網、配電設備、EPC整體工程服務與智慧儲能系統缺一不可。我們在做的，就是讓燈長久地亮著、讓工廠可以放心運轉、讓城市可以繼續呼吸得下去。
成員有：合正、三江、百樂千翔、藍鵲、達拉電能、雷銲


資安與系統整合，乍看起來是很技術的東西，但它其實關係到「明天公司還能不能正常開門」。只要系統被攻擊、資料被鎖、金流卡住，一間公司就真的會停下來。我們在做的，就是幫別人把底座撐好，讓很多人的工作、資訊、收付，都不會被一個突發狀況中斷。
成員有：安瑞、安耀、紅陽、全新永續、宥杏


內容、IP、品牌、餐飲、體驗，很多人會以為這是「比較輕的那一邊」，但我不這樣看。這一邊讓人願意停下來、願意記得、願意說「我喜歡在這裡」。以「內容＋體驗＋消費」為核心讓生活不是只有壓力、不是只有產線、不是只有交期。它是在幫人留下情感的記憶點。
我們成員有：大宇、星宇、筑員屋、昱嘉、雲芳、泰嘉


在這未來的產業裡，
「光聚晶電聯合」把這個願景，第一次用正式的名字寫出來。
「光、晶、電」就是「科技＋半導體＋能源」，透過交織，我們聚在一起


最後，我想對所有同仁說幾句話。

很多偉大的公司都經歷過更名，更名是為了讓未來更加明確，為了更清晰的治理與資本配置，走向下一個目標。

Google → Alphabet
Google 的野心已經超過搜尋和廣告，它開始同時在做自駕車、AI、醫療科技、網路基礎建設，所以用 Alphabet 這個母公司，把 Google 變成其中一個事業，而不是整個公司。

Facebook → Meta
Facebook 不是只有社群了，它同時握著 Instagram、WhatsApp、Oculus、AR/VR 研發，它不想再被叫「社群網站公司」。
往哪裡去：它宣告「下一個平台形態（沉浸式互動 / AI / 硬體）由我主導」，而不是只維護上一代的社交網路。公司名字直接綁未來，而不是綁一個產品。

東京通信工業 → Sony
Sony 不願意被當成「日本本土電子零件廠」，它要一個全球都聽得懂、喊得出口的旗幟品牌。它跨到全球消費電子、娛樂內容、音樂、電影、PlayStation，從零件供應商直接跳成國際文化科技品牌。

Vodafone Japan → SoftBank
它不想被看成「只是電信公司」或「賣門號的」，而是想被視為科技投資母艦＋基礎建設掌握者。
經歷過3次改名 Vodafone Japan → SoftBank Mobile → SoftBank Group 現在是全球級資本與技術的霸主，而不是地方電信商。

Lucky GoldStar → LG
Lucky GoldStar 你覺得你看到這個英文牌子，會想買他們的東西嗎？個名字聽起來像「韓國地方品牌」，LG 用新的品牌統一所有版圖：高階化工材料、車用/儲能電池、面板、通訊模組、家電、車用電子，直接把自己放進全球供應鏈核心位置，不再被定義成「電器行」。

母公司未來的任務，是把我們打造成一個以科技＋能源＋半導體為核心的控股與營運公司，而不是「一個遊戲公司外加很多副業」。

NEXT

SoftStar → StarFusion
我們不是在結束一個年代，我們是在打開下一個世代。

From Memories to Momentum.
「向過去致敬，為未來而建。」
我們不只記得從哪裡來，更清楚要往哪裡去

謝謝一路相伴。新篇章，現在開始。

董事長 David Tu

關鍵字： 大宇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬

推薦閱讀

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

普發1萬財部揪出4釣魚詐騙網站　急拋「3不1要」原則呼籲莫上當

普發1萬元政策線上登記明（5）日起跑，財政部證實，10月31日（五）晚間及11月2日（日）上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址，涉及釣魚網站詐騙行為，呼籲民眾透過「3不1要」原則防詐。

2025-11-04 12:47
記憶體大廠SK海力士飆漲240%　韓交易所發布「投資警示」

記憶體大廠SK海力士飆漲240%　韓交易所發布「投資警示」

記憶體大廠SK海力士公司股價今年上漲了240%，引發了韓國交易所對投資者的罕見謹慎態度，這可能表明該股可能過熱。

2025-11-04 13:55
快訊／台股衝新高後翻黑殺逾271點　上沖下洗近500點

快訊／台股衝新高後翻黑殺逾271點　上沖下洗近500點

亞股全面拉回，台積電（2330）今（4）日平1525元天價後帶頭開殺，午盤失守1500元整數關卡，台股指數早上一度衝高，大漲220點，創下28554.61點新高，但午盤過後，殺盤湧現，重挫271.71點，來到28068.88點，回測2萬8千點大關，今日指數上下震盪490點。

2025-11-04 12:32
記憶體難兄難弟！　宇瞻、十銓出關首日雙摜跌停

記憶體難兄難弟！　宇瞻、十銓出關首日雙摜跌停

記憶體股十銓（4967）、宇瞻（8271）今（4）日結束處置正式「出關」，但因類股漲多回檔，2檔出關股恢復正常交易首日出師不利，宇瞻盤中數度摜至跌停價95.4元；十銓在10點47分殺至跌停價126.5元，投資人嘆息。

2025-11-04 11:00
寶佳出手併中工！　劍指中石化飆漲停

寶佳出手併中工！　劍指中石化飆漲停

大型房地產開發業寶佳集團取得中工（2515）逾1成股權，市場認為寶佳背後意圖劍指中石化（1314），中石化今（4）日早盤爆逾4.5萬張成交量亮燈漲停，中工盤中亦漲逾9%。

2025-11-04 09:38
11月首周9檔ETF除息秀　3檔年化配息率逾6%

11月首周9檔ETF除息秀　3檔年化配息率逾6%

1月ETF除息秀登場。據統計，將於11月首周除息的股債ETF共計有9檔，全數皆為月配型，其中有6檔債券ETF，3檔為台股ETF，以預估年化配息率來看，3 檔年化配息率逾6%，其中群益優選非投等債（00953B）以7.71%居冠，其次是群益科技高息成長（00946）以6.82%居次，排第三是統一台灣高息動能（00939）。

2025-11-04 10:25
慧洋第四季本業與售船利益都提高　明年首季看好美國穀物運輸

慧洋第四季本業與售船利益都提高　明年首季看好美國穀物運輸

慧洋-KY(2637)今年第三季業績大幅好轉，自結單季營收44.50億元，獲利14.94億元，EPS2.01元，第四季市場運價上升，10月最後一艘售出的海岬型船完成交船，約837.5萬美元獲利進帳，貢獻EPS約0.3元，年底前預計還有2到3艘小型散裝船出售的獲利可以進帳，加上美國預計在今年11月開始大量銷往亞洲的穀物，估計業績表現會優於第三季。

2025-11-04 07:00
普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日上午8點起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記，表定11月12日入帳。財政部國庫署指出，入帳時間視各家銀行做法不同，有銀行最快在11月11日以後下午6點就能陸續入帳。

2025-11-04 15:54
捷迅第三季營收創歷史新高　未來加強中東、中亞與非洲業務

捷迅第三季營收創歷史新高　未來加強中東、中亞與非洲業務

捷迅(2643)今(4)日董事會後公告114年第三季營收21.61億元，較上季成長5.83%，較去年同期成長53.51%，單季營收創下歷史新高紀錄；第三季每股盈餘(EPS)2.79元，較上季增加 2,046.15%、較去年增加 116.28%；寫下近兩年最強第三季的卓越表現，累計前三季營收61.39億元，每股盈餘(EPS)4.70元，較去年同期成長13.53%。

2025-11-04 14:43
台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

台日創投結盟！　開發創新管顧與GxPartners簽合作備忘錄

中華開發資本（簡稱開發資本）旗下開發創新管理顧問公司（簡稱創新管顧）今年六月於福岡設立第二個日本據點後，積極連結西日本在地資源，近日於日本福岡舉辦的 Revolutionizing Asia: Merging Ecosystems & Networks – Tech（Ramen Tech）展會期間，與當地知名創投GxPartners 簽署合作備忘錄，共同推動台日新創在投資、資源整合及跨境交流等領域的合作。同時，創新管顧亦於活動中設立「CDIB Award」，鼓勵具潛力的新創團隊赴台參訪，以具體行動展現跨境

2025-11-04 14:16

讀者迴響

熱門新聞

台積電的起家厝！　2年內停產

記憶體難兄難弟！　宇瞻、十銓出關首日雙摜跌停

台灣登日本3水果最大買家！　1年吃掉31億

記憶體宇瞻、十銓明出關　華邦電延長處置至11／17

全支付「彎道超車」一卡通、街口　歸功1通路手把手

逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

00929配息奪冠、填息也稱霸

快訊／台股衝新高後翻黑殺逾271點　上沖下洗近500點

寶佳出手併中工！　劍指中石化飆漲停

上班族靠ETF打造穩穩現金流

逆勢吸金00768B規模成長居首

基隆威海營區BOT案擁市中心1.17公頃土地　明年招標興建複合商場

普發1萬8大官股銀行拼了！　5大類好康出爐

拼賺逾23萬！6檔抽籤股起跑　童子賢「金孫」永擎報酬率破86%

謝金河看台塑四寶　點名南亞率先翻身

老牌遊戲廠大宇資訊宣布改名

台股創新高！漲逾205點衝28539新高　台積電漲10元至1520

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366