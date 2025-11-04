快訊／老牌遊戲廠大宇資訊宣布改名　董事長內部信曝光「新動向」

記者蘇晟彥／台北報導

以仙劍、軒轅劍廣為人知的大宇資訊，在近年來將事業版圖重心轉移，包含半導體、IC設計公司、餐飲集團等，並逐漸將遊戲開發的比例下降，對此，4日大宇資訊內部流出董事長凃俊光給員工的內部信，確定將母公司正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），同時將「大宇資訊」名稱保留給子公司，將產業別分開，集團將踏上全新旅程。

▼大宇資訊母公司確定改名，將正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」。



大宇資訊在去年將軒轅劍、仙劍IP販售給歡動（香港）科技有限公司、中手游集團（CMGE）後，將事業版圖逐漸擴展到其他事業體，包含斥資20億元入主揚智、光罩等公司，以及日本知名餐飲集團Customers Delight等，讓大宇在遊戲上的開發比例逐漸降低，僅剩下代理遊戲、恐怖遊戲開發。

4日在網路上傳出大宇資訊董事長凃俊光給員工的內部信，確定將母公司正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），同時將大宇資訊的名稱留下來給遊戲的事業體，這個事業體將專注在研發、原創IP開發等，正式將兩邊的事業體內容劃分乾淨。而凃俊光也指出，很多偉大的公司都經歷過更名，更名是為了讓未來更加明確，為了更清晰的治理與資本配置，走向下一個目標。

對此，記者求證大宇資訊，公關表示一切依照重訊公告為主。

大宇資訊內部信全文

各位同仁、各位夥伴們：



今天，我們宣布母公司將正名為「光聚晶電聯合股份有限公司」（Star Fusion Group），並把「大宇資訊」這個名字，完整保留下來成為子公司，專注遊戲研發、原創 IP、玩家營運與內容敘事。



Star Fusion Group

Start the Future through Fusion.

融匯百川，創見未來



表面上，這是一個集團名稱的變化。

實際上，這是一個新的共同起點。



因為現在在同一個集團內，我們並不是一模一樣長大的人。



有的同仁來自遊戲、內容、品牌經營，花一輩子在把世界觀做進人心，讓別人記得一個角色、記得一句台詞。

有的同仁來自半導體，用的是毫米、奈米、良率、時程，習慣的是「零錯誤」和「這條線良率如何」、「這個機台不能停」。

有的同仁來自重電與能源，你們在變壓器前面、在配電系統旁邊，是字面意義上的「這批出貨不能有返修」。

有的同仁來自資安與系統整合，你們在處理別人看不到的風險，讓一間公司的日常可以繼續跑下去，不中斷，不外洩，不被勒索。



坦白講，這些文化本來不一定說同一種語言。甚至很多人，還沒真的坐下來好好認識彼此。



而我們今天做的事，並不改一個Logo而已，而是很認真地對大家說：

以「光聚能量、智慧融合」為願景，邁向新一代智慧產業的核心驅動者。成為科技＋半導體＋能源為核心的控股與營運公司。



「光聚晶電聯合」這個名字，背後其實是三層意義。



第一層，是使命。



「光聚」光代表科技：聚代表融合。我們要的是讓系統亮著，讓產線穩著，讓電網撐住。這件事不是口號，而是責任。

「晶電」晶代表半導體與技術核心：電代表電網、電工、能源。

「聯合」代表我們願意彼此連結，而不是各做各的。我們不再是單兵，我們是一個團隊。



這三件事，放在一起就是：

以「融合」為核心精神，結合半導體、電力與軟體智慧，以創新科技驅動能源與產業升維，打造跨界協同的科技生態集團。





第二層，是彼此。



我們要承認一個事實：

我們裡面，有一些團隊是從零開始一起打下來的。

也有一些，是剛加入、剛整併、剛接進來的。



尤其半導體線，有的同仁才剛進到集團架構裡不久，流程不同、回報鏈不同、文化不同、習慣不同，連會議怎麼開、決策怎麼記錄，都不一樣。



真正的成熟，不是說「我們早就是一家人」，而是說：「我們願意花力氣，慢慢變成一家人」。

新加入這個集團的單位不是被買進來補空格的。是我們未來版圖的一部分，我們會藉由這部份為核心，往外往上擴。



所以，我會要求我們的管理層，用更完整的溝通方式，真正去理解彼此的工作模式，而不是只看數字和報表。我也會要求我們的決策節奏，從一開始就把「不同語言的人」拉進來參與，而不是做完再通知。



不是「要大家跟進」，是「我們一起定義新的做法」。



第三層，是未來。



我想很真心地跟大家說：我們現在一起做的事情，剛好都站在世界往前走的地方。

我們是在一個一個走進，大家下一個十年都需要的產業。



半導體，是全世界都在守的命脈。現在不只是要有產能，而是要有能力去定義晶片長什麼樣子、怎麼設計、怎麼確保關鍵製程不被卡。我們接進來的團隊——不論是做IC設計的、IC通路，還是做光罩、光通訊這種關鍵環節的——其實正在幫整個產業、甚至一個國家的供應鏈，多一份安全感。

我們成員包含：台灣光罩，光環、揚智、全達、三全、美祿、數可、閃點





能源與電力這一塊，全世界其實都在面對同一個焦慮：電夠不夠用？會不會突然跳電？能源能不能更乾淨？誰能讓一個地區的電穩下來，誰就在守住人們最基本的生活安心。強韌電網、配電設備、EPC整體工程服務與智慧儲能系統缺一不可。我們在做的，就是讓燈長久地亮著、讓工廠可以放心運轉、讓城市可以繼續呼吸得下去。

成員有：合正、三江、百樂千翔、藍鵲、達拉電能、雷銲





資安與系統整合，乍看起來是很技術的東西，但它其實關係到「明天公司還能不能正常開門」。只要系統被攻擊、資料被鎖、金流卡住，一間公司就真的會停下來。我們在做的，就是幫別人把底座撐好，讓很多人的工作、資訊、收付，都不會被一個突發狀況中斷。

成員有：安瑞、安耀、紅陽、全新永續、宥杏





內容、IP、品牌、餐飲、體驗，很多人會以為這是「比較輕的那一邊」，但我不這樣看。這一邊讓人願意停下來、願意記得、願意說「我喜歡在這裡」。以「內容＋體驗＋消費」為核心讓生活不是只有壓力、不是只有產線、不是只有交期。它是在幫人留下情感的記憶點。

我們成員有：大宇、星宇、筑員屋、昱嘉、雲芳、泰嘉





在這未來的產業裡，

「光聚晶電聯合」把這個願景，第一次用正式的名字寫出來。

「光、晶、電」就是「科技＋半導體＋能源」，透過交織，我們聚在一起





最後，我想對所有同仁說幾句話。



很多偉大的公司都經歷過更名，更名是為了讓未來更加明確，為了更清晰的治理與資本配置，走向下一個目標。



Google → Alphabet

Google 的野心已經超過搜尋和廣告，它開始同時在做自駕車、AI、醫療科技、網路基礎建設，所以用 Alphabet 這個母公司，把 Google 變成其中一個事業，而不是整個公司。



Facebook → Meta

Facebook 不是只有社群了，它同時握著 Instagram、WhatsApp、Oculus、AR/VR 研發，它不想再被叫「社群網站公司」。

往哪裡去：它宣告「下一個平台形態（沉浸式互動 / AI / 硬體）由我主導」，而不是只維護上一代的社交網路。公司名字直接綁未來，而不是綁一個產品。



東京通信工業 → Sony

Sony 不願意被當成「日本本土電子零件廠」，它要一個全球都聽得懂、喊得出口的旗幟品牌。它跨到全球消費電子、娛樂內容、音樂、電影、PlayStation，從零件供應商直接跳成國際文化科技品牌。



Vodafone Japan → SoftBank

它不想被看成「只是電信公司」或「賣門號的」，而是想被視為科技投資母艦＋基礎建設掌握者。

經歷過3次改名 Vodafone Japan → SoftBank Mobile → SoftBank Group 現在是全球級資本與技術的霸主，而不是地方電信商。



Lucky GoldStar → LG

Lucky GoldStar 你覺得你看到這個英文牌子，會想買他們的東西嗎？個名字聽起來像「韓國地方品牌」，LG 用新的品牌統一所有版圖：高階化工材料、車用/儲能電池、面板、通訊模組、家電、車用電子，直接把自己放進全球供應鏈核心位置，不再被定義成「電器行」。



母公司未來的任務，是把我們打造成一個以科技＋能源＋半導體為核心的控股與營運公司，而不是「一個遊戲公司外加很多副業」。



NEXT



SoftStar → StarFusion

我們不是在結束一個年代，我們是在打開下一個世代。



From Memories to Momentum.

「向過去致敬，為未來而建。」

我們不只記得從哪裡來，更清楚要往哪裡去



謝謝一路相伴。新篇章，現在開始。



董事長 David Tu