快訊／美西線2800美元運價成一日行情　華南出現1800低價

▲美西線這次漲價是一日行情。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場運價日日變，上周五(31日)美西線每大箱(40呎櫃)報價從1900-3100美元都有，美東在2900-3100美元之間，昨日傳出美西自平均2100美元漲到約2800美元，美東線因為裝載率僅約八成，運價從3100美元降到2800美元，今日上午美西線還有2800美元運價，下午多數已降至2100-2300美元，華南地區還出現1800美元運價，漲價變成一日行情。

超大型攬貨公司負責人原本估計貨櫃船公司這次訂的11月1日漲價計畫成功率頗高，上周五對於市場變化如此快速表示驚訝，今日見到漲價只有一日行情，不禁感嘆市場不確定性高到完全失去掌握。

運價會突然下拉，估計與實際裝載率有關，船公司見到最終的裝載率明顯不足，只有降價求貨，而託運人在有船公司大幅壓低運價時，情願每櫃被罰200美元，也要臨時更換委運對象。

攬貨公司指出，船公司能漲價的時候不會手軟，託運人在有更低運價的時候，自然也是不考慮忠誠度，目前出現的1800運價雖然還不是今年最低價，但已經是部分船公司的成本價，也是與直客簽的長約價，而且這次不是長約價與現貨價的一比一配比價，而是直接就給長約價。

攬貨業認為，本月15日的例行漲價估計很難推，不過在川習會做出協議後，估計本月開始美國進口商會提高在中國的訂貨量，預計11月底、12月初開始出貨，12月1日的漲價案估計就有機會實現。