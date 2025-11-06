威剛工控拓展北美版圖　首度參展北美Embedded World

▲威剛首度參展北美Embedded World。（圖／記者高兆麟攝）

記憶體大廠威剛（3260）首度參展 Embedded World North America 2025，並以「Driving the Infinity of AI」為主軸，聚焦 AI 資料處理、邊緣運算與企業儲存三大領域。威剛在現場除了展示 PCIe Gen5 SSD、DDR5 記憶體與自研 A⁺ IntelliManager 智慧管理平台，也同步展出企業儲存品牌 TRUSTA 的 AI 高容量解決方案，展現深耕北美市場的決心。

為滿足新世代 AI 應用對資料處理速度與穩定性的極致要求，威剛工控在此次展會中也展出工業級固態硬碟（SSD）及工業級 DDR5 記憶體模組，其中在工業級固態硬碟部分，威剛表示，系列產品支援最新 PCIe Gen5 介面、U.2 形態，採用先進的 eTLC 與 BiCS8 3D NAND 顆粒，提供驚人的傳輸頻寬與卓越的耐用性，是高速資料記錄與即時分析的理想選擇。工業級 DDR5 記憶體模組則內建 CKD（時鐘驅動器）、PMIC（電源管理整合晶片）與 On-Die ECC 等強化技術，確保在複雜電磁環境與長時間運作下，仍可維持高信號完整性與資料準確性，為邊緣伺服器與 AI 加速卡提供穩健的運算基礎。

除硬體外，在軟體威剛也展示其自主研發的 A⁺ IntelliManager 軟體平臺。此智慧管理解決方案可對儲存裝置進行全生命週期健康監控與預測性維護，透過即時分析與預警，協助客戶預防潛在故障、優化系統運行效率，打造更智慧、更可靠的關鍵任務儲存環境。

此次展會威剛也同步展出威剛旗下企業儲存品牌 TRUSTA 的高容量解決方案，專為資料中心、雲端與高效能運算應用打造。產品支援 PCIe 5x4（E1.S / E3.S / U.2）介面，提供最高 7.68TB 容量與極速 13,500 / 10,300 MB/s 讀寫效能，並同步展出 96GB 容量、DDR5 6400 規格的 R-DIMM 記憶體，以滿足企業對大量資料處理與高速傳輸的嚴苛需求。

除了前沿產品，ADATA INDUSTRIAL 亦將展示來自 Bendix、Dolby、Onyx Healthcare 及 Impact Components 等全球知名客戶的實際部署案例，生動呈現其工業級儲存與記憶體產品於智慧交通樞紐、醫療平板、無風扇迷你電腦及媒體伺服器等多元場景中的應用，充分驗證其從邊緣到雲端的廣泛適應性與可靠性。