「興櫃股王」鴻勁上市新股1張150萬　中信銀砸33億參與競標

▲鴻勁經營團隊合照，董事長謝旼達（右2）、總經理張簡榮力（左1）、翁德奎資深副總經理（左2）、趙振明副總經理（右1）。（圖／鴻勁提供）
記者巫彩蓮／台北報導
興櫃股王鴻勁精密（7769）配合上市前公開承銷，暫定承銷價1495元，想要抽籤者要先準備150萬元，中信金（2891）今（12）日公告旗下中國信託銀行將斥資33億元競標。
鴻勁興櫃轉上市，承銷價每股1495元，對外競價拍賣1萬3198張，競拍底價1196元，最高投標張數1649張，暫定承銷價1495元，競拍時間為11月12日至14日，11月18日開標，11月17日至19日辦理公開申購，11月21日抽籤，預計11月27日掛牌。
以今日興櫃收盤價2295元計算，中籤者持股潛在獲利可達88萬元，報酬率約53%。
鴻勁成立於2015年，為半導體IC測試及相關設備研發、製造及銷售之專業廠商，是全球SoC測試分選機領域的領導廠商，擁有600項以上專利，其中發明專利約占95%以上，聚焦高階半導體測試領域，專注於半導體終端測試（Final Testing）及系統級測試（System Level Testing），在全球IC測試設備市場的佔有率達32%。
鴻勁去年營收139.92億元，今年前9月累計營收已達209.95億元，每股稅後盈餘（EPS）則從去年的32.95 元，成長至今年第三季53.54元。
