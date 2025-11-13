2026年經濟5大主題　法巴：黃金上看4400美元

▲法巴銀行財富管理調高，黃金目標價至4400美元。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

2025年剩下兩個月不到時間，2026年投資市場將會怎麼表現？法巴銀行財富管理指出，2026年全球利率持續走低，資金勢必再度轉向尋求更高殖利率的收益機會，儘管美股估值已偏高，市場漲勢仍可望延續等五大主題，黃金價格的12個月目標價從4000美元上調至4400美元。

法巴銀行財富管理認為，2026年全球經濟的五大主題為：首先，就業市場「冷熱交替」相互矛盾。儘管美國、歐洲和日本的失業率降至20年低點，薪資成長卻因零工經濟（gig economy）與AI創新的衝擊而放緩，導致企業較偏好資本投入而非人力，以提升整體獲利。

第二，全球利率持續走低，在薪資與租金成長放緩、能源價格回穩，以及美國聯準會持續面臨政治壓力的背景下，市場預期聯準會於2026年將更傾向優先支持經濟成長，而非壓抑通膨。在低利率環境下，儲蓄、主權債與企業信用債的報酬率將受限，資金勢必再度轉向尋求更高殖利率的收益機會。

第三，充沛的流動性將持續為支撐股市。美中寬鬆政策、長期利率走低、企業獲利穩健，以及創新高的股票回購需求與散戶信心，共同推升股市表現。儘管美股估值已偏高，市場漲勢仍可望延續，但波動性將加劇，建議投資人布局時應留意潛在修正風險。

第四，美元霸權正逐漸削弱。地緣政治不確定性升高、關稅政策反覆、美國利率走低、聯準會獨立性受質疑，以及美國與其他主經濟體的成長差距縮小，皆使美元可能持續走弱。過去集中於美股與美元資產的投資人，今年已開始轉向非美股票與貨幣市場。我們建議投資人應重新平衡資產配置，降低對美元與美股的曝險，擴大全球市場的參與度。



最後，資源稀缺時代已來臨，主要來自三大因素：第一，科技與國防領域投資擴大，推升對電力與戰略金屬的需求；第二，礦產與精煉設施長期投資不足，導致供應難以跟上需求成長；第三，原物料供應逐漸成為各國地緣政治博弈籌碼。因此，原物料市場可望迎來新一波長期多頭行情。

法國巴黎銀行財富管理對黃金價格的12個月目標價從4,000美元上調至4,400美元、銀價從50美元上調至55美元。在近期貴金屬價格急漲後，預期將進入修正，進而可提供更好的進場機會。

投資市場方面，法國巴黎銀行財富管理對全球股票維持「加碼」評等，看好英國、日本、中國與巴西股市，但將近期表現強勁的南韓股市從「加碼」調降至「中性」。對於歐元區與美國股市則維持「中性」評等；產業方面，看好醫療保健與公用事業類股，以及歐洲的銀行、工業與原物料類股；美國消費類股與科技類股維持「中性」評等。

