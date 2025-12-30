台積電獨強成國安問題　謝金河：催生被動式ETF大型化

▲財訊董事長謝金河。（圖／資料照）

台積電（2330）挾著晶圓代工先進製程產業競爭力，在外資買盤簇擁下占台股權重攀升到四成，被各界賦予「護國神山」的地位，近幾年台積電權值高、股價獨強的現象，引發部分人擔憂， 而寬量執行長李鴻基還示警，台積電獨強，但有1200家公司跌破年線股兩極化表現，形成國安問題！

財信傳媒董事長謝金河以「一檔元大台灣50規模上兆元的啓示」撰文，他指出，全球股市都有集中化現象，例如：美國科技七雄、南韓三星、海力士等，這與被動型基金影響力與日俱增有關，市值大的公司有利於ETF進出，則成為市場顯學。

話峰一轉，他也提到今年上市及上櫃新掛牌公司超過70家，如果沒有特色，很難在資本市場脫穎而出，鴻勁一上市立刻創造逾5000億元的市值，成為第15大企業並不容易，跌破年線的企業透過改造，交出成績單，股價還是有機會回到年線之上。

以下為謝金河「一檔元大台灣50規模上兆元的啓示」

寬量執行長李鴻基示警：台灣只有台積電賺錢，有1200家公司跌破年線，他警告台股兩極化，已經形成國安問題！這個講法太簡略，容易造成誤導。

其實全世界股市都有競爭集中化的現象，例如，美國科技七雄市值超過20兆美元，羅素2000的全部加起來也沒有那麼多。南韓前兩大的三星，海力士比重也很高。這個現象和全球影響力愈來愈大的被動型基金有關。

美國規模最大的Vanguard s&p500ETF(VOO)規定模8292.5億美元。Ishare s&p 500 ETF(IVV)規模7782.17億美元，SPDR標普500ETF(SPY)規模7042.5億美元。這個規模快追上JP Morgan，Walmart的市值，可以想見美國ETF規模有多大？

台灣的ETF在23年規模1.46兆台幣，24年到1.53兆，今年到11月增加至3.6兆，可以想見有愈來愈多的民眾把錢投注到ETF。最具代表性的是元大0050，今天的規模越過兆元門檻達1.0094兆台幣，這是新的里程碑。

如果再把0056，00878及00919前四名的ETF加總，規模高達2.4兆元，這和房地產全年成交金額相當。這顯示資金流動愈來愈有效率，而且高資產的人愈來愈重視流動性。ETF好進好出，加上以大市值公司為標的，逐漸成為市場顯學。

在AI的領軍下，大市值企業千錘百煉，價值愈來愈高！那些，這些在年線下的企業，也許是2026年的機會！

