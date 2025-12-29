銅價刷新高！第一銅連2天漲停　華新交投熱居上市成交量第3大

▲銅價創新高，第一銅連兩天亮燈漲停。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球第二大銅礦印尼Grasberg、智利Codelco等大型銅礦場因故停工，推升英國倫敦金屬交易所（LME）銅期貨及現貨行情，每噸漲破每噸1.2萬美元天價，今（29）日第一銅（2009）續強跳空開高，直奔54.4元漲停價位，連續兩天強攻，華新（1608）開高後獲利了結賣壓出籠，股價一度滑落盤下，但又急拉而上，開盤半個小時成交量約8萬張，至10點後仍為上市成交排行前3強，僅次於面板股群創（3481）、友達（2409）。

這一波銅價之所以創高背，主要反映供需結構失衡，供應端大型銅礦，因設備、政策與營運問題接連傳出停產或降載，讓銅供應缺口擴大，亦有外資示警今年全球大型銅礦產出縮減3%，明（2026）年不排除更進一步下滑。

銅價創新高，激勵第一銅、電線電纜漲勢，第一銅連續兩天漲停，上攻54.4元，創下2024年6月以來新高價位，漲停委買張數逾萬張，電線電線股指標股華新早盤帶量衝高到34.85元，惟短多下車股價跟著翻黑，宏泰（1612）、大山（1615）、億泰（1616）、榮星（1617）仍維持紅盤之上，漲幅逾1%。

國際銅價雖然創新高，但業者示警，國際銅價走高，線纜業短期報價雖看漲，各線纜廠銅庫存普遍僅1～2個月，年底前就會用掉低價銅，之後得高價回補銅庫存，反而墊高營運成本，稀釋獲利。

