身價最高工讀生！麥當勞開進聯發科「副董蔡力行現身鏟薯條」

IC設計龍頭聯發科（2454）持續升級員工福利，29日宣布麥當勞正式進駐新竹總部員工餐廳，成為同仁全新用餐選項。開幕當天氣氛熱絡，聯發科副董事長暨執行長蔡力行更驚喜現身，參與限定快閃活動，親自站上櫃檯、鏟薯條、包裝餐點，將熱騰騰的食物交到員工手中，現場不時傳出歡呼聲。

聯發科表示，公司長期致力打造友善職場環境，全台各辦公據點已與近100家餐飲廠商合作，每日平均服務將近3萬人次用餐。此次引進麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，不僅回應員工對多元餐飲的需求，也進一步提升整體用餐便利性與選擇性。

老闆穿制服鏟薯條 下班時間大排長龍

開幕當天傍晚，下班人潮湧入餐廳，排隊人龍相當壯觀。蔡力行親自換上麥當勞工作服，從櫃檯到炸薯條區一手包辦，與員工近距離互動，親民作風成為全場焦點，也讓不少員工直呼「真的很意外」。

社群瘋傳 網友笑稱「身價最高麥當勞工讀生」

活動畫面曝光後，在社群平台迅速引發討論，網友紛紛留言打趣，「這包薯條很貴」、「員工時薪比我年薪高」、「想跳槽外商了」、「老闆可以加點嗎？」聯發科強調，從前瞻技術研發到餐飲福利，公司始終以國際級標準自我要求，希望打造讓同仁真正「有感」的幸福職場，成為支持創新與突破的重要後盾。