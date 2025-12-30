輝達5億美元入股英特爾正式到位　雙方合作邁入實質執行階段

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）對英特爾（Intel）的策略投資正式完成。根據最新揭露的證券文件，輝達已透過私募方式斥資50億美元，取得英特爾約2.148億股普通股，持股比重約4%，交易已於12月26日完成，象徵雙方合作從宣示階段邁入實質執行。

根據外媒Investing報導，該筆投資最早於9月對外公布，是輝達與英特爾罕見攜手的重要里程碑，雙方計畫在資料中心與PC平台共同開發客製化產品。此次交易亦已通過美國監管機關審查，包括聯邦貿易委員會（FTC）提前終止《哈特—史考特—羅迪諾法》（HSR）等待期。

對正處轉型關鍵期的英特爾而言，輝達入股被視為一劑強心針。該公司近期已獲美國政府近89億美元補助，並引進軟銀（SoftBank）20億美元投資，力拚穩定財務結構、重振製造與產品藍圖。輝達的入股，不僅補強資本，也提升市場對英特爾重整計畫的信心。

英特爾股價近幾週大漲約五成，輝達以每股23.28美元的私募價格進場，目前帳面未實現收益已接近30億美元，凸顯其在AI浪潮下的談判與資本優勢。

英特爾強調，該私募交易未賦予輝達任何董事席次或特殊治理、資訊權利，僅具一般股東身分。不過，市場普遍認為，這仍是AI產業霸主對英特爾投下的關鍵信任票。

輝達執行長黃仁勳先前曾形容，雙方合作是「歷史性的夥伴關係」，且CPU、伺服器與PC等架構團隊早已合作超過一年。隨著資金正式入帳，投資人關注焦點也從交易完成，轉向雙方能否在硬體與平台競爭上真正開花結果。