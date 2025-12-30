北捷1／3信用卡、乘車碼上線　台新銀卡友享最高10次免費搭乘

▲台北捷運1月3日信用卡感應及QR乘車碼同步上線，台新信用卡獨家優先體驗，最高10次免費搭乘。（圖／台新銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全臺交通將迎來歷史性跨越！台新銀行今2025年12月30日宣佈，將於2026年1月3日攜手臺北、新北大眾運輸體系，正式開通「信用卡感應支付」與「QR code乘車碼」乘車。覆蓋大臺北地區、新北捷運及輕軌逾140個站點，支應每月約6,000萬人次通勤量能，並於2026年7月起開放每年約600萬的北捷國際旅客持信用卡搭乘，以全球主流支付規格，將臺灣推向國際友善旅遊城市的新標竿。

台新銀行作為協助此次交通產業邁向多元支付新里程的收單行。自開通日起至2026年6月30日試營運期間將提供「台新信用卡獨家優先體驗」，大臺北區交通族可使用台新銀行信用卡或綁定國際Pay感應、QR code乘車碼掃碼搭乘捷運，完整全臺捷運多元支付最後一塊版圖，迎來智慧城市新時代，落實普惠金融。

台新銀行資深副總經理黃天麟表示：「這不僅是支付方式的增加，更是台新對『智慧城市』願景的具體實踐。我們從金融專業出發，透過從『收』到『付』的全面整合，為城市建構更具彈性、更易取得的低碳出行選擇，讓金融科技真正走進大眾日常，與城市脈動同步、接軌國際。」

▲大臺北區交通族可使用台新銀行信用卡或綁定國際Pay感應、QR code乘車碼掃碼搭乘捷運。（圖／台新銀提供）

此次升級，台新身為全臺第一大收單行，透過精實的金融技術，讓乘客快速完成進出站，極大化通勤效率。為加速民眾習慣數位支付轉型，台新銀行以免費搭乘活動，邀請民眾來體驗，信用卡新戶於國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）綁定感應乘車，享最高10次免費，既有客戶領券則享5次免費，有效將金融資源轉化為驅動社會大眾實踐的動力。

台新銀行也同步開通新支付選擇，於台新Richart Life App上「台新Pay」綁定「乘車碼」可掃描搭捷運、臺鐵、高鐵等綠色運具，搭配Richart卡切換「Pay著刷」享最高3.8% 回饋。台新銀行不只是提供支付工具，更是實踐永續交通的新經濟體系。

台新銀行強調，協助更多產業的數位整合是金融從業者的責任，響應政府數位轉型與永續發展政策，也是台新銀行2025年推出「台新銀行｜Richart」新品牌的關鍵主張，透過金融創新的力量，創造兼具國際包容性與提高生活品質的社會價值，持續成為全客群的智慧好夥伴。

