白銀衝84美元又急墜！ 《富爸爸》作者警告：崩盤要來了

▲白銀價格暴漲，頻寫歷史新高。（圖／達志影像／美聯社）
記者柯沛辰／綜合報導
白銀價格29日早盤一度觸及每盎司84美元大關，寫下歷史新高。不過，暢銷理財書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）公開示警，市場正瀰漫典型的FOMO（怕錯過）狂熱潮，預示著崩盤「要來了」。
「害怕錯過」情緒蔓延 形成市場狂熱
清崎29日在社群平台發文表示，他長期偏好白銀，人生第一次買白銀是在1965年，但他正在審視白銀這波是不是也快要「泡沫破裂」了？因為市場目前充斥典型「害怕錯過」的情緒，這樣的狂熱，意味著「崩盤要來了。」
清崎建議，如果打算投資白銀，務必保持耐心，等白銀價格「大跌修正」後，再評估要不要進場，或者乾脆完全不參與。
▲羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）。（圖／翻攝自X／Robert Kiyosaki）
看好白銀長期潛力 耐心至關重要
儘管如此，清崎仍未否定白銀的長期潛力，甚至看好未來走勢，「我相信白銀在2026年會衝破每盎司100美元，甚至可能到200美元」。
不過，清崎仍重申自己在《富爸爸》書中強調的核心理念，「你的獲利，是在你買進的那一刻就決定了...不是在你賣出的那一刻。」對真正精明的投資者來說，耐心至關重要。
衝高到84美元附近又急殺 白銀上演大怒神
白銀這波衝高後也出現「大怒神」走勢，29日盤中一度刷新紀錄高點、逼近每盎司84美元後隨即急挫，外電指出現貨白銀從高點回落、盤中一度跌到70多美元，單日振幅超過一成，甚至被形容為近年罕見的急跌。
根據路透報導，白銀等貴金屬在衝上歷史新高後回落，市場多解讀為年關前的獲利了結，以及避險情緒降溫所致。英國《金融時報》指出，假期後市場流動性偏薄也會放大波動。
另一方面，《金融時報》與美聯社也報導，芝商所（CME）調高部分貴金屬期貨保證金、等同拉高槓桿交易成本，可能迫使短線追價資金降低槓桿或退場，加劇價格急速上下震盪。
SILVER BUBBLE ABOUT to BURST?— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 28, 2025
I love silver..
I bought my first silver in 1965.
But is silver bubble about to burst?
FOMO Fear of Missing Out MANIA
crash is coming.
If you are planning on investing in silver be patient. Wait for a crash then GO or NO.
I believe silver…
讀者迴響