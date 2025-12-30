白銀衝84美元又急墜！ 《富爸爸》作者警告：崩盤要來了

▲白銀價格暴漲，頻寫歷史新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

白銀價格29日早盤一度觸及每盎司84美元大關，寫下歷史新高。不過，暢銷理財書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）公開示警，市場正瀰漫典型的FOMO（怕錯過）狂熱潮，預示著崩盤「要來了」。

「害怕錯過」情緒蔓延 形成市場狂熱

[廣告]請繼續往下閱讀...

清崎29日在社群平台發文表示，他長期偏好白銀，人生第一次買白銀是在1965年，但他正在審視白銀這波是不是也快要「泡沫破裂」了？因為市場目前充斥典型「害怕錯過」的情緒，這樣的狂熱，意味著「崩盤要來了。」

清崎建議，如果打算投資白銀，務必保持耐心，等白銀價格「大跌修正」後，再評估要不要進場，或者乾脆完全不參與。

▲羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）。（圖／翻攝自X／Robert Kiyosaki）

看好白銀長期潛力 耐心至關重要

儘管如此，清崎仍未否定白銀的長期潛力，甚至看好未來走勢，「我相信白銀在2026年會衝破每盎司100美元，甚至可能到200美元」。

不過，清崎仍重申自己在《富爸爸》書中強調的核心理念，「你的獲利，是在你買進的那一刻就決定了...不是在你賣出的那一刻。」對真正精明的投資者來說，耐心至關重要。

衝高到84美元附近又急殺 白銀上演大怒神

白銀這波衝高後也出現「大怒神」走勢，29日盤中一度刷新紀錄高點、逼近每盎司84美元後隨即急挫，外電指出現貨白銀從高點回落、盤中一度跌到70多美元，單日振幅超過一成，甚至被形容為近年罕見的急跌。

根據路透報導，白銀等貴金屬在衝上歷史新高後回落，市場多解讀為年關前的獲利了結，以及避險情緒降溫所致。英國《金融時報》指出，假期後市場流動性偏薄也會放大波動。

另一方面，《金融時報》與美聯社也報導，芝商所（CME）調高部分貴金屬期貨保證金、等同拉高槓桿交易成本，可能迫使短線追價資金降低槓桿或退場，加劇價格急速上下震盪。