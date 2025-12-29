羅唯仁遭偵辦！傳家中搜出「大量台積電機密」　逾20億資產被扣

▲台積電前資深副總羅唯仁。（圖／翻攝工研院）

記者閔文昱／綜合報導

前台積電資深副總羅唯仁日前遭檢調搜索，半導體業界近日傳出，檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，疑似將不該攜帶的機密帶離公司，恐已構成違反《國家安全法》，相關案情持續擴大偵辦中。

羅唯仁現年75歲，今年7月底自台積電退休，10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾擔任研發體系高階主管，震撼半導體圈。台積電於11月25日正式對羅提起民事訴訟，主張其違反聘僱合約、競業禁止同意書及《營業秘密法》，並懷疑羅在離職前後高度可能洩漏或移轉公司機密資訊給英特爾。

▲台積電、英特爾（Intel）爆發「晶片諜戰」。（圖／VCG）

搜索查獲大量先進製程資料 涉2奈米、A16、A14

根據《自由時報》，業界指出，羅唯仁退休前一年多已轉任「企業策略發展部」資深副總，理論上無須再接觸或監督研發事務，但仍持續要求研發單位提供包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，並疑似將相關文件大量列印帶走。檢調搜索時，除電子設備外，也查扣多箱實體資料，經清查確認有大量台積電仍在研發階段的關鍵技術內容，成為檢方重要偵辦方向。

涉違國安法遭列被告 股票、不動產遭扣押

台灣高檢署智慧財產檢察分署已依涉嫌違反《國家安全法》將羅唯仁列為被告偵辦，並向法院聲請扣押其名下股票及不動產獲准，業界估計相關資產總價值至少超過新台幣20億元。由於羅唯仁擁有美國籍，且早在10月即已赴美定居，業界議論，若後續檢調傳喚未到案，恐面臨拘提甚至通緝的法律風險。

另一方面，羅唯仁轉赴英特爾後，也傳出延續過去在台積電時的高壓管理風格，引發英特爾內部反彈。儘管英特爾執行長陳立武曾公開力挺羅到任，並否認相關指控，但此案已在國內外半導體圈掀起高度關注，後續司法發展與產業影響備受矚目。