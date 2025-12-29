台塑唯一上榜！2025全球家族企業500強曝光　台灣2集團摔出名單

▲台塑外觀。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

安永今（29）日發布全球前500大家族企業調查報告，台灣只剩台塑（1301）集團背後王家上榜，全球排名由前次公告的80名大幅提升至76名，但前次調查進榜的長榮海運張家、正新橡膠羅家都未再進榜。

調查指出，來自中華民國台灣的台塑集團成立於1954年，以石化起家，年營收在228.7億美元左右，排名因此上升。

安永表示，根據2025年安永與聖加侖大學（University of St. Gallen）共同發布的《全球500大家族企業指數》，全球500大家族企業總營收已達8.8兆美元，較前一次調查大增8千億美元。安永聯合會計師事務所指出，指標性家族企業要加速成長動能，前進資本市場與併購2大策略將是關鍵。

全球家族500強相當第3大經濟體

《全球500大家族企業指數》由安永與聖加侖大學每兩年共同發布，該指數涵蓋全球營收規模最大的500家家族控股企業。此次調查的總營收規模較2023年指數成長10%，遠遠高於全球GDP成長力道。如果將500大家族企業的總營收與各國GDP相比，其規模相當於全球第三大經濟體，僅次於美國與中國。

500大家族企業中，零售業占比最高，合計貢獻26%的總營收（約2.25兆美元），其中，近半的零售業營收來自美國企業，包括沃爾瑪（Walmart）等領導品牌。另一個亮點是，指數中有34%企業擁有逾百年歷史，更有高達85%的企業營運已超過五十年，其中，日本竹中工務店（Takenaka Corporation）具有414年的經營歷史，是指數中歷史最悠久的家族企業。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，外界常對家族企業有些刻板印象，如家族爭權、裙帶關係、缺乏創新思維等，實際上，家族企業在經營面上未必落後於非家族企業的事業體，這主要可以從二個策略面向──首次公開發行(IPO)及併購(M&A)，看到全球指標性家族企業的成長秘訣。