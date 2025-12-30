迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

▲韓媒認為，AI需求主要來自晶圓製程中2、3奈米，對晶圓廠而言，「何時以及能夠生產多少」已成為與客戶談判的關鍵議題。（示意圖／CFP）

記者陳瑩欣／綜合報導

面對三星持續推進先進製程，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）傳出正加快美國亞利桑那州晶圓廠進程，原訂2028年啟動的3奈米量產，傳出有望提前一年至2027年啟動。

根據韓媒《Digital Daily》報導，據業內人士透露，台積電除計劃其位於美國亞利桑那州一廠於今年第4季4奈米製程量產外，二號廠將於明年第3季開始安裝設備，目標是在2027年實現3奈米製程量產。雖然2號廠3奈米製程量產最初預計在2028年之後，但普遍認為，該公司內部計畫已提前約一年。

報導稱，美國市場呈現雙重動態：一方面是人工智慧和高效能運算（HPC）的爆炸性需求，另一方面是美國先進晶片產能的擴張。台積電已公開強調，人工智慧加速器和3奈米製程是公司成長的關鍵驅動力，並表示：「我們正竭盡全力縮小人工智慧晶片的供需差距。」

報導指出，由於人工智慧伺服器所需的GPU、CPU和NPU大多採用3奈米和2奈米製程，「何時以及能夠生產多少」已成為與客戶談判的關鍵議題，與製程技術並駕齊齊。

