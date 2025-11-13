大車隊前三季毛利率49.35%、EPS6.51元　10月營收年3.93%

▲台灣大車隊前三季EPS6.51元。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)10月單月合併營收為2.64億元，年增3.93%；前三季合併營收達23.11億元，年增3.84%，，歸屬母公司淨利維持成長，達3.86億元，EPS提升至6.51元。

大車隊指出，面對2025年移動服務市場競爭加劇，55688集團透過調整產品組合與精準提升營運效率，使毛利率提升至49.35%，較去年同期成長1.49個百分點，合併毛利金額年增7.07%。同時加深研發與市場拓展，雖營業費用略有增加，但在策略推動下55688集團將持續聚焦價值型增長，為股東創造穩健且長期的回報。

55688集團10月份的業務成長，主要來自於計程車媒合服務及生活媒合服務。計程車媒合服務受益於10月份連假叫車需求提升，營收較上月份成長2.62%，較去年同月份亦成長3.08％。生活媒合服務整體營收較上月份成長2.12%，較去年同月份成長5.32％，其中物流快遞服務，因節慶全球物流需求上升，「找專家」家電清潔服務，也較去年同期成長38%。

不僅集團數據表現亮眼，55688台灣大車隊更是第六度榮獲，有計程車屆奧斯卡之稱的台北市金輪獎，拿下最高殊榮「計程車團體特優獎」，締造業界唯一六連霸紀錄。同時車隊7位駕駛獲頒「資深典範優良駕駛人」、「優良職業汽車駕駛人」等個人獎項，充分展現深耕在地交通、追求專業服務的決心與實力，也再次印證品牌核心理念，以「服務、科技、以人為本」提供提供安全、安心、快速的出行體驗。

集團服務表現屢獲肯定，更以「跨世代共融、人才培育與永續經營」的實踐精神，從近千家企業中脫穎而出，入榜《商業周刊》2025年「全齡企業100強」。這項榮耀展現出55688集團，在打造年齡友善職場，與推動世代共創上的前瞻布局，更體現全齡共融的企業文化。55688不只是出行服務與生活媒合平台的領航者，並積極推動產業永續、深化人才價值。

55688集團最新優惠訊息包括：

55688潔衣家：換季衣物交給潔衣家送洗，輕鬆搞定。11月潔衣家超商送洗，下單輸入序號L5291，不限衣物品項任選3件送洗只要299元(洗衣寄放及OK大包裝送洗不適用)。想要洗棉被、枕頭、厚重衣物，OK大包裝送洗下單輸入序號BL5391，也有3件339元超省優惠，最高可省1,011元。加入潔衣家官方LINE OA完成帳號綁定，查詢洗滌進度好方便，還能獲得驚喜好禮。

55688代駕：普發10,000這樣花最超值！55688代駕限時再加碼，參加活動就送$200元代駕金，期間內叫代駕享回饋，最高可得10,000點，還有55688保修和生活大管家折抵金等你拿！

55688找專家：今年雙十一期間，生活大管家推出「1111 清潔狂歡節」，凡於11/1–11/30購買任一清潔服務，即可獲得加贈 1 小時居家清潔。若於 11/30 前完成服務，再額外贈送 1 小時居家清潔(限折4小時居家清潔方案)，最高可省 $1,140，讓消費者享受更超值的清潔體驗。

55688商城：55688商城雙11盛典全面開跑，活動期間：11/5 – 11/17，好康全攻略一次看！金鑽熊會員首購享 88折優惠，再抽驚喜好禮，雙11限定搭車金優惠登場。