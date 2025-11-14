國泰00933B配息0.072元　年化配息率5.3％

▲12月降息機率下滑，利率敏感期以信評高公債或投資等級債操作為主。（圖／pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

月配息國泰10Y+金融債（00933B）公告本月配息0.072元，連續四個月維持此一配息水準，今（14）日收盤價16.31元，單次配息率0.44%、年化配息率5.3%，將於11月18日除息、股利於12月12日入帳，國泰10Y+金融債基金經理人鄭凱允表示，美國政府停擺多周，時值利率較敏感時期，投資操作上應優先考量信用評級較高的公債或投資等級債，若未來殖利率觸底反彈，則可搶進資本利得成長機會。

受限於美國政府停擺，日前有多項經濟數據無法如期公開，但昨（13）日美國總統川普已於眾議院簽署關鍵的短期撥款方案，也預示著美國政府將重新啟動，結束了為期43天的黑暗時期。

對此國泰投信表示，隨著政府重新步入軌道，先前未能如時公布的9月份經濟數據有望在近期「重見天日」，但據白宮所述，10月份的就業報告跟通膨報告因為仰賴實地調查，受到政府停擺可能將「永遠缺失」，使市場失去基本面參考依據，加上市場情緒回穩，刺激昨日美債殖利率全面走揚，此時在債券布局宜逢低買進、攤平持有成本，

根據FedWatch資料統計，12月降息1碼機會回調至50%，提醒投資人在利率較敏感時期，投資操作上應優先考量信用評級較高的公債或投資等級債，若未來殖利率觸底反彈，則可搶進資本利得成長機會。

00933B成分債以大型龍頭銀行債為主，金融機構受到嚴格監管，特別是大型銀行相對在面臨金融危機時，普遍有較好的抗風險能力；且持債的投資者有優先受償權，保障會比持有同一機構發行股票的投資人更高；近期美國多家大型金融機構財報優於市場預期，投資人情緒趨於樂觀，也帶動金融債ETF成交量有顯著提升。