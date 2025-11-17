台船「御風輪」獲船舶獎首獎　大舟「中港號」獲遊艇獎首獎

▲台船設計建造的「御風輪」獲得船舶獎首獎。（圖／高雄科技大學）

記者張佩芬／台北報導

中國造船暨輪機工程師學會長期致力於促進國內船舶與遊艇產業的全方位發展，為表彰優秀創新成果，受經濟部產業發展署委託，特別設立了「年度船舶獎」、「特色船舶獎」、「年度遊艇獎」及「特色遊艇獎」，今(17)日決選由台船設計建造的學生實習船「御風輪」獲得船舶獎首獎，大舟企業建造的私人遊艇「中港號」獲遊艇獎首獎。

該學會為積極推廣海洋休閒文化，致力於提升台灣船舶與遊艇產業在國際市場的競爭力與知名度，每年從當年度國內船廠新建造的船舶與遊艇中，甄選出兼具設計創新與技術突破的傑出作品，以肯定建造團隊的努力與成就。

現任理事長江茂雄表示，船舶與遊艇產業是台灣海洋經濟的重要基石，其發展不僅影響海洋運輸和休閒旅遊，更牽動海洋科技等相關領域的進步。江茂雄強調，這些獎項的設立，不僅為了嘉獎在技術創新、設計美學、能源效率和永續發展等方面表現卓越的作品，更期望能激勵業界精益求精，為產業注入更多創新活力。透過選拔與表彰活動，學會希望向國際展示台灣造船與遊艇製造的技術實力與創新能力，進一步鞏固台灣在全球市場中的重要地位。

經濟部產業發展署委託中國造船暨輪機工程師學會於今日在台大工科海洋系舉辦2026年度船舶獎及遊艇獎選拔決選，並選出本年度的優秀作品如下：

2026年度船舶獎得主為：台船「御風」學生實習船

2026特色船舶獎：大方船舶「慵藍」多體船、久慶國際船業「破浪者」海廢回收兼研究平台船、新昇發造船「海洋探勘者8號」海洋探勘船、科建鋁船「Porrima P18」電動小艇。

▲大舟企業設計建造的「中港號」獲最佳遊艇獎。（圖／大舟提供）

2026年遊艇獎得主為：大舟企業「中港號」自用遊艇。

2026年特色遊艇獎：奎隆實業「Hylas 48」Sailing Yacht、嘉鴻遊艇「Horizon FD80 Amethyst」Motor Yacht、嘉信遊艇「65WH016」Motor Yacht。

本年度船舶獎及遊艇獎選拔活動順利完成，經歷初審與決選兩個階段後，成功揭曉各類獎項。初審會議於11月9日在高雄海洋科技大學所舉行，由國內造船界的學術與產業專家嚴謹評選，最終推薦5艘船舶與4艘遊艇進入決選階段。

今日的決選會議特邀第一階段入圍的船艇廠代表至台灣大學工程科學及海洋工程學系會議室，分享各自新船的設計理念與技術創新。經由產官學研專家組成的評審團審慎評估與熱烈討論後，最終評選出「年度船舶獎」、「年度遊艇獎」，以及「特色船舶獎」與「特色遊艇獎」等多項榮譽，表彰本年度國內船艇建造的卓越成就。

▲左三起初審委員會召集人成大教授邵揮洲、學會秘書長台大教授趙修武、經濟部產業發展署金屬機電產業組組長張能凱與評審委員合影。（圖／學會提供）

「年度船舶獎」與「年度遊艇獎」的報名申請截止日期為每年10月31日，凡於前一年11月1日至當年10月31日期間，在中華民國境內船廠完工的新造船舶與遊艇，均可參加甄選。獲獎作品的相關團隊，包括船東、船廠或設計單位，將於次年度的學會會員大會中獲頒獎座，藉此表揚其對推動國產船舶與遊艇發展的傑出貢獻。學會表示歡迎國內各船廠踴躍參與此具影響力的產業盛事，共同推廣國內船舶與遊艇的創新實力，攜手提升國際能見度。

擔任初審召集人與決選委員的成功大學教授邵揮洲說明，「御風輪」採用劍艏設計、節能舵球及大數據蒐集與監控系統，以提升航行效能及能源利用率，船上設有與駕駛台同等配置的觀測用駕駛台(後實習駕駛室)、學生操船駕駛台(下實習駕駛室)、航海模擬機、高壓電模擬機及輪機模擬機系統。讓學生同步模擬船舶實際航行、靠泊演練及折儀判讀，並建置具備衛星寬頻影像傳輸功能之遠端醫療平台。以確保船員和學生的健康安全，是獲首獎主要原因。

「中港號」突破台灣遊艇20GT以下兼具遊艇功能的娛樂漁船創新設計，採用3D開模、複合模具製作，結合傳統木工藝術，確保船體結構的堅固與外觀的精緻美學，因而獲得首獎。

決選評審委員包括經濟部產業發展署金屬機電產業張能凱張能凱、成大教授邵揮洲、大同大學副校長兼設計學院院長吳志富、國際海洋公司營運長王奕仁、LR勞氏台灣船級社總經理呂芳儀與兩名資深財經記者，另船舶暨海洋產業研發中心副執行長詹明憲與行政企劃處企推管考組組長劉哲元則到場提供專業協助與支援。



