ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

柴鼠兄弟新開箱：助攻台股市值型ETF　主動「未來50」問市

▲▼台股,ETF,市值型,主動,未來50,00991A,柴鼠兄弟。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

很多人投資台股的經驗，都是從追蹤台灣50指數的市值型ETF開始，因為它們最好懂也最容易上手！但隨著AI應用的快速普及，產業變化的速度越來越快，單純依照公司市值排行編撰的指數做投資，已逐漸開始出現新的挑戰！柴鼠兄弟則認為，要補強被動市值型的不足，搭配最新上路的主動式ETF，是一個掌握未來機會的選項。

柴鼠兄弟日前發布一支台股主動式ETF的開箱影片，評論00991A主動復華未來50的特色及募集訊息，影片一開始即開門見山地表示，單純依照公司市值排行編撰的指數，未來也開始出現新的挑戰，而主動式ETF的權重調整不受指數限制，不論是比重高低或是次數頻率都更為靈活。

台股主動ETF表現搶眼，網友翻出數據心動了

許多網友很熱心地對影片留言，今年來主動式ETF很強，包括統一、野村、復華旗下主動操作的共同基金，拿出績效數字也都很厲害，難怪各自推出台股主動式ETF。更有心細的柴粉翻出數據，指柴鼠兄弟開箱的這支「未來50」，其經理人原本就在復華投信操作共同基金，截至10月底的近半年績效更有80%的表現，會心動想趁募集時便宜入手。

根據台灣集保結算所統計至今（2025）年11月7日資料顯示，台股ETF受益總人數逾1,154萬人創歷史新高，幾乎是台灣每兩人就有1人買台股ETF，除了被動跟隨大盤的指數型ETF為最大宗，積極挑選個股的主動式台股ETF更是投資人新寵。

主動式ETF沒成分股限制，操作上較靈活

投信業者指出，被動式ETF單純追蹤指數，報酬貼著大盤走勢，是許多人投資台股的入門款或核心的配置，但隨著AI帶動產業趨勢變化速度加快，台股大盤指數愈墊愈高、選股難度也不斷增加，若希望隨時依據市場變動來調整持股，主動式ETF因為沒有成分股的限制下，操作上相對較為靈活。

柴鼠兄弟近期開箱的是國內第六檔台股主動式ETF的00991A，它是一檔掌握「現在+未來」的主動版台灣50ETF，主要策略是從台股市值前51～150名的公司中去探勘，期望能提前捕獲未來可能進入台灣50的明星種子，便有機會讓整體投資組合的長期表現，能夠超越全市場的平均報酬。

市值型指數先天限制，沒賺錢的公司也能納入

柴鼠兄弟在影片中指出，市值型指數的先天限制，就是太依賴市值來決定一家公司表現，而股票市值又直接連動股價的漲跌，所以幾乎可以說是資料審核截止日那天的股價，決定了市值型ETF未來一季的組成，包含刪除納入和權重分配。

舉例來說，9月這季台灣50指數新納入二家公司，其中一家今年上半年沒賺錢還虧損，審核結果一公佈立刻就在網路上引發很多議論。不過柴鼠兄弟也認為，指數成分股的刪除和納入，本來就必須完全按照指數編制規則，市值排行更是台灣50指數的重要指標，任何上市公司的股價漲得夠高，一旦市值擠進前50大，因此被台灣50指數納入也是理所當然。

然而，柴鼠兄弟從實際的數據發現，台灣50指數未來的新成分股，其實在納入的前一年，股價就已經提前開始反應，而且動輒是8、9成到1倍的飆漲，如果可以提前卡位這些具有高動能的潛力股，同時汰除掉基本面轉弱的既有成分股，那就更有機會打敗加權指數。

台灣50指數成分股進榜前，前一年已漲翻

根據CMoney統計2023年以來台灣50指數每一季納入和剔除的成分股，在指數生效日往前回推一年的含息報酬率，期間新納入的14家公司有11檔的漲幅達到8成以上，其中6檔的漲幅還超過一倍，最高的是2023年的緯創，納入前一年的含息總報酬高達278%，14檔平均的漲幅是129%。

相對的，在被剔除的公司部分，有超過一半的公司的報酬率在負的2～4成左右，平均是負21%，只有二檔在遭到剔除前一年是正報酬。

柴鼠兄弟說明，成分股若用市值排行來決定，在沒有基本面及股價動能等面向評估優劣的情況下，便沒辦法在市場大幅波動下做到汰弱留強。相形之下，主動式ETF的權重調整不受指數限制，不論是比重高低或是次數頻率都更為靈活，更可以提早針對基本面的變化主動調整，不用等到每季的例行調整才反應，這是主動式ETF比較少被注意的一個優勢。
 

關鍵字： 台股ETF市值型主動未來5000991A柴鼠兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

推薦閱讀

記憶體缺貨！威剛董座：20年來最嚴峻　DRAM明年也吃緊

記憶體缺貨！威剛董座：20年來最嚴峻　DRAM明年也吃緊

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今日出席電影《冠軍之路》記者會，針對近日記憶體市況也表示，由於全球 DRAM、NAND 供給緊縮，市場缺貨情況已達近二十多年最嚴峻水平，從今年第 3 季一路延續至明年上半年，甚至 DRAM 在明年「都有可能呈現全年吃緊」。在供需失衡帶動下，威剛雖握有強勁訂單能見度，但實際出貨端受限，營收難以反映需求熱度，不過明年獲利仍有望成長超過兩成。

2025-11-24 15:46
PCB股金居提前開獎！10月賺1.09億　年增率137%

PCB股金居提前開獎！10月賺1.09億　年增率137%

印刷電路板（PCB）概念股金居（8358）因股價波動明顯，遭櫃買中心要求提前公告獲利情形，金居今（24）日公告，10月賺進1.09億元，年增率高達137%；光是今年10月每股稅後純益（EPS）就達0.43元，較去年同期增加138.9%。

2025-11-24 15:58
輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台新新光金（2887）於上周召開臨時董事會，通過兩塊用地塗銷解約決議。台新新光金董事長吳東亮今（24）日出席台新投信、新光投信合併活動指出，新壽已成立一甲子，也與台灣民眾站在一起，齊心把輝達留下來，讓台灣發展更好，希望大眾能給新壽更多支持和肯定。

2025-11-24 14:12
MSCI生效！台積電灌近4萬張絕殺單翻黑跌10元　台股僅收漲69點

MSCI生效！台積電灌近4萬張絕殺單翻黑跌10元　台股僅收漲69點

MSCI（明晟）指數盤後即將生效，台股今（24日）走勢急速翻轉，加權指數盤中一度漲逾300點，但在台積電（2330）最後一單灌入39326張賣單下翻黑收跌10元至1375元，台股終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26％，成交量7130.13億元。

2025-11-24 13:36
勞工病假全勤還能領　勞長洪申翰：雇主要按比例付

勞工病假全勤還能領　勞長洪申翰：雇主要按比例付

勞動部長洪申翰今（24）日表示，勞工的全勤獎金屬於工資的一部分，不應全有或全無，勞工請病假時應按比例扣除。

2025-11-24 13:20
IC設計新兵再加一！　傑霖科預計12月底上櫃

IC設計新兵再加一！　傑霖科預計12月底上櫃

IC設計廠傑霖科技（8102）將於26日舉行上櫃前業績發表會，並預計12月底上櫃，傑霖科多年深耕影像處理系統單晶片（SoC）以及通訊系統模組布局，成功建立「穩健現金流＋高成長動能」的雙引擎架構。影像處理系統單晶片（SoC）為該公司長期成熟業務，具備穩定毛利與現金流，而今年推出的新產品6580及2580系列主攻客戶端的高階產品市場，使成長曲線更具延展性；通訊模組在客戶需求穩定的帶動下，每年約占整體營收比重約15%，惟其高毛利的特性，可對公司整體獲利產生重大貢獻。

2025-11-24 13:11
台灣人無腦刷卡首選　萬事達：9成民眾愛「回饋」

台灣人無腦刷卡首選　萬事達：9成民眾愛「回饋」

根據萬事達卡「2025台灣民眾信用卡消費習慣調查」調查，高達9成的台灣人申辦信用卡看重現金回饋或高現金點數回饋（90%），其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%）；在首刷禮偏好上，最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。

2025-11-24 13:05
台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

台新新光金（2887）於今年7月24日合併後，旗下子公司台新投信、新光投信於今(24)日正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司，台新投信為存續公司，合併後資產規模(AUM)達5300億元，躍升市場第九大投信，台新新光金董事長吳東亮表示，合併後台新投信不僅規模擴大，也會變得更強、更有競爭力，有信心要成為兆元規模的資產管理公司。

2025-11-24 12:43
「周休三日」民眾連署通過　勞長洪申翰：評估不同勞工與企業意見

「周休三日」民眾連署通過　勞長洪申翰：評估不同勞工與企業意見

「周休三日」連署通過，勞動部須在12月7日前回應。對此，勞動部長洪申翰今（24）日指出，勞動部目前正在收集各方意見的階段，對不同勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，也在制度上進行更多的思考和了解。

2025-11-24 11:23
記憶體拼反攻　華邦電盤中勁揚5％、南亞科彈升3％

記憶體拼反攻　華邦電盤中勁揚5％、南亞科彈升3％

上周五（21）日美股收紅帶動今（24）日台股止跌反彈，近期重挫記憶體族群也跟著回神，華邦電（2344）盤中勁揚逾5%，攻勢最為凌厲，而力積電（6770）、南亞科（2408）反彈逾3%，記憶體模組威剛（3260）、品安（8088）、預定本周五（28日）解除處置出關的創見（2451）皆維持紅盤之上。

2025-11-24 10:08

讀者迴響

熱門新聞

MSCI生效！台積電灌近4萬張絕殺單翻黑跌10元　台股僅收漲69點

IC設計大反攻！千金股創意漲停刷天價　股王信驊飆逾8%

「周休三日」民眾連署通過　勞長洪申翰：評估不同勞工與企業意見

中小型貨櫃船訂單日增、赫伯羅德要造22艘　台船塢位需留給海軍

勞工病假全勤還能領　勞長洪申翰：雇主要按比例付

柴鼠兄弟新開箱：助攻台股市值型ETF　主動「未來50」問市

台積電反攻！上漲20元至1405　台股漲逾270點

電子檔從高檔回落　不敗教主曝1產業悄回神

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

雅茗天地旗下茶飲「快樂檸檬」　攜手德克士推智能調飲飲品

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

104打開超多32K工作　他驚「都是誰在做？」一票人+1

馬士基籲全球加強港口建設　我貨櫃港還有近五成空間可供未來需求

台灣人無腦刷卡首選　萬事達：9成民眾愛「回饋」

記憶體拼反攻　華邦電盤中勁揚5％、南亞科彈升3％

低空經濟再突破　大陸以2噸級無人機在貴州高原山區執行運務

輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366