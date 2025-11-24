柴鼠兄弟新開箱：助攻台股市值型ETF　主動「未來50」問市

財經中心／綜合報導

很多人投資台股的經驗，都是從追蹤台灣50指數的市值型ETF開始，因為它們最好懂也最容易上手！但隨著AI應用的快速普及，產業變化的速度越來越快，單純依照公司市值排行編撰的指數做投資，已逐漸開始出現新的挑戰！柴鼠兄弟則認為，要補強被動市值型的不足，搭配最新上路的主動式ETF，是一個掌握未來機會的選項。

柴鼠兄弟日前發布一支台股主動式ETF的開箱影片，評論00991A主動復華未來50的特色及募集訊息，影片一開始即開門見山地表示，單純依照公司市值排行編撰的指數，未來也開始出現新的挑戰，而主動式ETF的權重調整不受指數限制，不論是比重高低或是次數頻率都更為靈活。

台股主動ETF表現搶眼，網友翻出數據心動了

許多網友很熱心地對影片留言，今年來主動式ETF很強，包括統一、野村、復華旗下主動操作的共同基金，拿出績效數字也都很厲害，難怪各自推出台股主動式ETF。更有心細的柴粉翻出數據，指柴鼠兄弟開箱的這支「未來50」，其經理人原本就在復華投信操作共同基金，截至10月底的近半年績效更有80%的表現，會心動想趁募集時便宜入手。

根據台灣集保結算所統計至今（2025）年11月7日資料顯示，台股ETF受益總人數逾1,154萬人創歷史新高，幾乎是台灣每兩人就有1人買台股ETF，除了被動跟隨大盤的指數型ETF為最大宗，積極挑選個股的主動式台股ETF更是投資人新寵。

主動式ETF沒成分股限制，操作上較靈活

投信業者指出，被動式ETF單純追蹤指數，報酬貼著大盤走勢，是許多人投資台股的入門款或核心的配置，但隨著AI帶動產業趨勢變化速度加快，台股大盤指數愈墊愈高、選股難度也不斷增加，若希望隨時依據市場變動來調整持股，主動式ETF因為沒有成分股的限制下，操作上相對較為靈活。

柴鼠兄弟近期開箱的是國內第六檔台股主動式ETF的00991A，它是一檔掌握「現在+未來」的主動版台灣50ETF，主要策略是從台股市值前51～150名的公司中去探勘，期望能提前捕獲未來可能進入台灣50的明星種子，便有機會讓整體投資組合的長期表現，能夠超越全市場的平均報酬。

市值型指數先天限制，沒賺錢的公司也能納入

柴鼠兄弟在影片中指出，市值型指數的先天限制，就是太依賴市值來決定一家公司表現，而股票市值又直接連動股價的漲跌，所以幾乎可以說是資料審核截止日那天的股價，決定了市值型ETF未來一季的組成，包含刪除納入和權重分配。

舉例來說，9月這季台灣50指數新納入二家公司，其中一家今年上半年沒賺錢還虧損，審核結果一公佈立刻就在網路上引發很多議論。不過柴鼠兄弟也認為，指數成分股的刪除和納入，本來就必須完全按照指數編制規則，市值排行更是台灣50指數的重要指標，任何上市公司的股價漲得夠高，一旦市值擠進前50大，因此被台灣50指數納入也是理所當然。

然而，柴鼠兄弟從實際的數據發現，台灣50指數未來的新成分股，其實在納入的前一年，股價就已經提前開始反應，而且動輒是8、9成到1倍的飆漲，如果可以提前卡位這些具有高動能的潛力股，同時汰除掉基本面轉弱的既有成分股，那就更有機會打敗加權指數。

台灣50指數成分股進榜前，前一年已漲翻

根據CMoney統計2023年以來台灣50指數每一季納入和剔除的成分股，在指數生效日往前回推一年的含息報酬率，期間新納入的14家公司有11檔的漲幅達到8成以上，其中6檔的漲幅還超過一倍，最高的是2023年的緯創，納入前一年的含息總報酬高達278%，14檔平均的漲幅是129%。

相對的，在被剔除的公司部分，有超過一半的公司的報酬率在負的2～4成左右，平均是負21%，只有二檔在遭到剔除前一年是正報酬。

柴鼠兄弟說明，成分股若用市值排行來決定，在沒有基本面及股價動能等面向評估優劣的情況下，便沒辦法在市場大幅波動下做到汰弱留強。相形之下，主動式ETF的權重調整不受指數限制，不論是比重高低或是次數頻率都更為靈活，更可以提早針對基本面的變化主動調整，不用等到每季的例行調整才反應，這是主動式ETF比較少被注意的一個優勢。

