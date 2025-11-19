外資趁台期指結算再砍257億元　富邦金被提款近4萬張居賣超王

▲富邦金今日遭到外資砍股3.9萬張，居單日賣超第一名個股。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
儘管昨（18）日美國科技股表現疲弱，今（19）日台股上半場在台積電（2330）撐盤下，指數依然維持紅盤之上，惟尾盤台指期結算終場收黑，外資單日賣超256.89億元，外資賣超前5名個股，有3檔為金融股，分別第一名富邦金（2881）3萬9699張、第三名凱基金（2883）2萬2693張、第五名彰銀（2801）1萬9262張。
今日台股開高走低收黑，下跌176點或跌幅0.66%，以26580.12點，成交值5068億。
根據證交所資料顯示，外資賣超256.89億元，連2賣，合計賣超742.27億元，投信則買超11.04億元，由賣轉買；自營商合計賣超80.67億元，其中自行買賣部分賣超48.55億元，避險方面賣超32.12億元，三大法人今日合計賣超326.52億元。
外資賣超前10大個股，包括4檔金融股，以及電子股、傳產股各三檔，賣超第1名個股富邦金3萬9699張，賣超第二～五名個股分別力積電（6770）2萬5414張、凱基金2萬2693張、友達（2409） 1萬9267張、彰銀1萬9262張。
賣超6～10名個股分別為中工（2515）1萬5807張、長榮航（2618）1萬5291張、欣興（3037）1萬5003張、大成鋼（2027）1萬4713張、台新新光金（2887）1萬4498張。
儘管今日外資調節富邦金、凱基金、彰銀，以及台新新光金等四檔個股，但也回補買超中信金（2891）1萬6866張，居單日買超第1名個股；外資買超第2～5名個股分別光寶科（2301） 1萬6300張、日月光投控（3711） 1萬4642、大聯大（3702） 9943張、南亞（1303）9902張。
買超第6～10名個股分別為萬海（2615） 9865張、陽明（2609）6690張、東元（1504）6580張、聯電（2303）6534張、微星（2377）4748張。
讀者迴響