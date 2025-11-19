台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手

<br>

▲台積電前副總羅唯仁被懷疑帶槍投靠。（圖／取自工研院）



記者許力方／綜合報導

台積電再爆洩密案，前資深副總經理羅唯仁退休後，回鍋英特爾擔任研發副總，被懷疑拿著大量2奈米等先進製程資料「帶槍投靠」，外界高度關注是否涉及國安，台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩認為，有3個原因使得這起事件高度敏感，可能動搖台美關係及全球半導體產業的穩定性，屬於國安層級問題，情勢相當棘手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾獻瑩分析，第一點，由於羅唯仁身為台積電副總級主管，掌握大量先進製程技術關鍵細節，若洩密，不只是台積電內控問題，更可能削弱台積電的競爭優勢，甚至牽動台灣在全球半導體產業的領導地位，屬於觸及國安層級問題的重大危機。

其次，此案牽涉的英特爾，雖與台積電有合作，但因近期接受輝達（NVIDIA）50億美元投資，同時也成為了晶圓代工的重要競爭者，案件處理，還需考量台積電與重要客戶輝達的合作關係，使得事件更加敏感。台積電在處理此案時，必須考量三方關係。

▲台積電與重要客戶輝達合作關係成為此案棘手原因。（圖／記者林敬旻攝）



最後一點，更複雜的是，川普政府對英特爾的支持，將英特爾視為美國半導體復興關鍵，投入了20億美元資金扶持，而台積電主要營收都來自美國客戶，顯示此案可能牽動台美政治、產業戰略與國際關係。若台積電採法律行動，勢必面臨「是否得罪美國或川普」的多重壓力。

曾獻瑩指出，事件牽扯到美國的政治敏感性，川普近日才說「台灣偷了美國晶片產業」，台積電若採取強硬措施，可能被視為對川普的打臉，面臨與美國政府及川普的直接對立，增添更多不確定性。此案涉及台美關係、半導體產業關係與政治因素，使得情勢遠比以往複雜得多，台積電如何處理恐怕會相當棘手。