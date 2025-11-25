ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

主動基金選股成績單曝光！柴柴點名三大經理人　用主動式ETF補上台50指數做不到的那一塊

財經中心／綜合報導

台股從11月起明顯回檔，近日又出現急拉！很多指數型ETF投資人忍不住在低點殺出，結一來一回大失血，投資達人「柴柴的理財小天地」貼出主動基金經理人的成績單，直喊：「打不贏就加入他！」、「股票是做未來，不是嗎？」並吊出一堆網友回應「哪裡買」、想要買未來」。

指數型的ETF一向是台股投資人最愛的工具之一，但每當市場在震盪的期間，不免擔憂萬一行情反轉「跑不掉」怎麼辦？或者市場主流輪動快，會不會有些飆股「沒跟到」？投資達人「柴柴的理財小天地」則拿出主動式及被動式基金的優缺點，並直接點名3位主動基金經理人，秀出其操作亮眼的成績單！

▲▼台股,ETF,基金,未來50,投資,指數型,台灣50指數,50ETF。（圖／資料照）

中鋼排名一路掉，但指數ETF還是得一路抱著
投資達人說，台灣50指數的成分股選擇依據，首先是從台灣上市公司中，依照市值大小排序，選出前50名，而且市值越大，權重越高，例如台積電在0050中的權重超過58%。

其次是流動性佳，因為除了市值，流動性也是重要考量，確保成分股能有效反映市場價格，第三點是每季調整，也就是成分股每年調整四次（3月、6月、9月、12月），根據市值變化汰弱留強。

不過投資達人進一步分析，以上這些條件己經有嚴格把關選股了，但幾個問題點是可以修正的，例如市值前50大不代表未來是前50大，最近就像南亞科市值成長快速，而且目前是前50大的不代表未來是50大，像中鋼排名一路掉，但0050還是得一路抱著，最一點是關於每季調整，由於現在產業變動越來越快，等到一季調整，要調進去的股價都漲翻天了，要踢掉的都跌趴了！

未來50ETF解決選股及換股問題
為解決這些問題，投資達人用00991A的未來50ETF為例，因為選股包括前150大市值股，與0050ETF 正相關高且能更集中成長市值上漲股避免死抱產業下滑的股票，錯失上漲未來會納入持股的成長股，不會等到時間到了才出手，畢竟３個月變化太多了，未來成長50會比現在固定50更有成長性。

股票是做未來，躺平讓好基金公司幫我賺錢
投資達人強調，『做0050是要做現在的還是未來的，自己心中會有一把尺，股票是做未來不是現在，不是嗎？對於主動基金，我個人很吃經理人的績效經驗。除非跟經理人交流過，不然我會看以往績效，如果基金贏不了大盤多一些，那直接買指數就好了。』

投資達人更直接點名統一投信、復華投信及元大投信的三位基金經理人，還把人生的目標定位在：當廢人，希望躺平當廢人讓優秀經理人幫我投資好公司，讓好公司工程師幫我賺錢。

在這樣的思維下，市場也開始出現以「未來50」為核心概念設計的主動式台股ETF。以復華投信旗下的復華台灣未來50主動ETF（00991A）為例，選股範圍鎖定市值前150大個股，在與0050維持高度相關性的同時，更透過主動調整提高對成長股與產業趨勢股的掌握度，並搭配單一持股最高可達三成的彈性配置與台積電相關的Covered Call策略，力求在攻守之間取得更佳平衡。

對相信「股票是做未來、不是現在」的投資人而言，如何在熟悉的台灣50架構上，善用像00991A此類強調「未來50」概念的工具，提早卡位下一輪市值與產業版圖重組的贏家，也將成為資產配置中愈來愈重要的一環。

關鍵字： 台股ETF基金未來50投資指數型台灣50指數50ETF復華台灣未來5000991A主動ETF柴柴的理財小天地台灣50ETF

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

