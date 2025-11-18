權值舊王 vs 主動新勢：復華未來50主動台股ETF　再戰台股武林

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／基金醫生 馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）

基金醫生日前看了道奇日本傳奇巨星大谷翔平在國聯冠軍賽第4戰中超越漫畫等級的「二刀流」表現，3支全壘打，主投6局10K無失分，神鬼般的超凡表現幫助道奇晉級今年世界大賽，令人驚嘆不已！運動媒體與傳奇球星都紛紛讚嘆，「他是鋼琴旁的貝多芬，拿著羽毛筆的莎士比亞，決賽中的喬丹（Michael Jordan），星期天穿著紅衫的老虎伍茲（Tiger Woods）…」，外媒甚至還結合「史上最偉大」（GOAT, Greatest Of All Time）與「Ohtani」之名，為他創造一個新字-「GOATANI」，然而再多的讚嘆對大谷來說都只是錦上添花，當年發掘他的恩師-栗山英樹才是真正的慧眼獨具！這讓基金醫生聯想到，投資ETF也不能只是侷限於傳統和現在，否則只是守成而已，必須要能慧眼識英雄，提前布局未來，長期投資績效才能大幅成長！

0050是「權值宗師」，但選股有缺陷

過去只要提到台股ETF，大家幾乎都會想到國內台股ETF的龍頭始祖- 0050，簡單、穩健、分散，長期績效讓人安心，0050分割後，受益人一路向上增加至179萬人(截至2025/11/7) 的新高，超越台積電。0050的選股邏輯其實很單一，就是「台股市值前50大公司」，從台積電、鴻海到中華電，都是各產業龍頭，堪稱「權值宗師」，歷經多次景氣循環，仍穩若泰山，只是目前台積電占0050權重高達62.1%，等於投資0050，就有6成資金是投資在台積電身上，雖然0050重壓台積電很穩，但是台積電在權值股當中的漲幅卻不是最高的，例如同為權值股的台達電兩個月漲幅達100%以上，漲勢比台積電更為凶猛！只可惜0050的相對配置卻不高。

此外，0050受限於指數規定，不能根據市場狀況，主動靈活換股，常發生成份股明顯轉弱、表現落後，但因為還沒到指數調整期，就得「被迫」續抱，整體績效被拖累的窘境，例如台泥、欣興、亞德客-KY等三檔「畢業股」，從被納入到被剔除，整體跌幅最高竟高達六成以上，而最近納入的新成份股-「康霈」也引發市場追高爭議！這種「漲多才納入、跌深才剔除」的特殊現象，導致0050創新動能有限，績效成長空間相對被壓縮。

台股武林中的新舊王者對決

為了解決傳統被動式ETF「選股被動，換股不靈活」等綁手綁腳的缺陷，現在台股ETF發行的新趨勢除了大幅轉向至主動式之外，「加強版的新50指數」也成為多家投信的兵家必爭之地，基金醫生觀察到，國內近期就有兩檔鎖定台股新勢力的「新50黑馬」陸續粉墨登場，包括野村投信的「增強50」，以及復華投信的「未來50」，這兩檔主動式ETF，不只靈活換股、主動操作，更重要的是，它們看的不只是現在，更是押寶「未來」，主動操作的關鍵，在於經理人的選股能力，真正的高手，要懂得「洞燭機先」。

「未來50」積極尋找下一批台股王者接班人

以野村投信的「增強50」為例，它的最大優勢在於經理人依據基本面與價值面，調整強勢股的持股權重，至於復華投信「未來50」，則是洞察機先，提前布局在成為市值前50大前已具成長力的個股。

基金醫生覺得這很有意思，未來50不是鎖定市值前50大，而是鎖定市值第51到150名的中大型企業，也就是不以現有市值前50大為標的，而是積極鎖定台股的「潛力軍團」，目前這個族群聚集了包括AI伺服器、IC設計、電動車、綠能儲能等新潛力股，他們今天或許還只是像在日本職棒打滾的大谷而已，但未來就有可能是在道奇發光發熱的「GOATANI」，未來50基金經理人的角色就好像是大谷恩師-栗山英樹一般，在他初試啼聲，在進軍美國職壇前就領先發掘，而不是像道奇在大谷洛杉磯天使隊以頂尖表現證明自己的身價之後，才必須花費高達7億美元的天價與其簽約。

未來50的優勢在於提前卡位未來明星股，掌握世代交替的投資趨勢，而未來最火熱的題材，非AI莫屬！全球AI市場預估2034年規模將超過3.6兆美元，每年成長率高達20%。台灣加權指數自4月低點以來已大漲1萬點之多，台灣在AI供應鏈中居關鍵地位，從IC設計、晶圓代工、封裝測試到伺服器、散熱、電源、PCB，形成完整的「AI戰鬥鏈」，這場AI革命，讓台股再度站上世界舞台，未來50抓住的，正是這波結構性成長機會。

新舊50優勢並存，不必糾結

比較了新舊50的優劣，該投資未來的新50，還是堅守現在的舊50？基金醫生的優劣比較，並不是說舊的台灣50不好，而應該是說台灣50可以有新的投資風貌，可以好上加好，舊50代表成熟穩定，新50象徵潛力成長，兩者相互搭配，就是最完整的投資組合，舊50因為都是成熟龍頭企業，成分股相對穩定、不需頻繁操作，可以打好投資基礎；未來的新50則著重在潛力成長股，波動相對大，應該要用單筆搭配定時定額靈活參與市場，放大報酬機會。