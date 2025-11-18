ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

權值舊王 vs 主動新勢：復華未來50主動台股ETF　再戰台股武林

▲▼台股今 (22) 日再度發動攻勢，一度大漲226點，再創歷史新高17428點，不料接近中午，行情卻出現急殺，一度下跌136點，終場以17096點做收，下跌105點，高低點相差362點，而且還爆出6千4百多億元的歷史新天量。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／基金醫生 馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）

基金醫生日前看了道奇日本傳奇巨星大谷翔平在國聯冠軍賽第4戰中超越漫畫等級的「二刀流」表現，3支全壘打，主投6局10K無失分，神鬼般的超凡表現幫助道奇晉級今年世界大賽，令人驚嘆不已！運動媒體與傳奇球星都紛紛讚嘆，「他是鋼琴旁的貝多芬，拿著羽毛筆的莎士比亞，決賽中的喬丹（Michael Jordan），星期天穿著紅衫的老虎伍茲（Tiger Woods）…」，外媒甚至還結合「史上最偉大」（GOAT, Greatest Of All Time）與「Ohtani」之名，為他創造一個新字-「GOATANI」，然而再多的讚嘆對大谷來說都只是錦上添花，當年發掘他的恩師-栗山英樹才是真正的慧眼獨具！這讓基金醫生聯想到，投資ETF也不能只是侷限於傳統和現在，否則只是守成而已，必須要能慧眼識英雄，提前布局未來，長期投資績效才能大幅成長！

0050是「權值宗師」，但選股有缺陷
過去只要提到台股ETF，大家幾乎都會想到國內台股ETF的龍頭始祖- 0050，簡單、穩健、分散，長期績效讓人安心，0050分割後，受益人一路向上增加至179萬人(截至2025/11/7) 的新高，超越台積電。0050的選股邏輯其實很單一，就是「台股市值前50大公司」，從台積電、鴻海到中華電，都是各產業龍頭，堪稱「權值宗師」，歷經多次景氣循環，仍穩若泰山，只是目前台積電占0050權重高達62.1%，等於投資0050，就有6成資金是投資在台積電身上，雖然0050重壓台積電很穩，但是台積電在權值股當中的漲幅卻不是最高的，例如同為權值股的台達電兩個月漲幅達100%以上，漲勢比台積電更為凶猛！只可惜0050的相對配置卻不高。

此外，0050受限於指數規定，不能根據市場狀況，主動靈活換股，常發生成份股明顯轉弱、表現落後，但因為還沒到指數調整期，就得「被迫」續抱，整體績效被拖累的窘境，例如台泥、欣興、亞德客-KY等三檔「畢業股」，從被納入到被剔除，整體跌幅最高竟高達六成以上，而最近納入的新成份股-「康霈」也引發市場追高爭議！這種「漲多才納入、跌深才剔除」的特殊現象，導致0050創新動能有限，績效成長空間相對被壓縮。

台股武林中的新舊王者對決
為了解決傳統被動式ETF「選股被動，換股不靈活」等綁手綁腳的缺陷，現在台股ETF發行的新趨勢除了大幅轉向至主動式之外，「加強版的新50指數」也成為多家投信的兵家必爭之地，基金醫生觀察到，國內近期就有兩檔鎖定台股新勢力的「新50黑馬」陸續粉墨登場，包括野村投信的「增強50」，以及復華投信的「未來50」，這兩檔主動式ETF，不只靈活換股、主動操作，更重要的是，它們看的不只是現在，更是押寶「未來」，主動操作的關鍵，在於經理人的選股能力，真正的高手，要懂得「洞燭機先」。

「未來50」積極尋找下一批台股王者接班人
以野村投信的「增強50」為例，它的最大優勢在於經理人依據基本面與價值面，調整強勢股的持股權重，至於復華投信「未來50」，則是洞察機先，提前布局在成為市值前50大前已具成長力的個股。

基金醫生覺得這很有意思，未來50不是鎖定市值前50大，而是鎖定市值第51到150名的中大型企業，也就是不以現有市值前50大為標的，而是積極鎖定台股的「潛力軍團」，目前這個族群聚集了包括AI伺服器、IC設計、電動車、綠能儲能等新潛力股，他們今天或許還只是像在日本職棒打滾的大谷而已，但未來就有可能是在道奇發光發熱的「GOATANI」，未來50基金經理人的角色就好像是大谷恩師-栗山英樹一般，在他初試啼聲，在進軍美國職壇前就領先發掘，而不是像道奇在大谷洛杉磯天使隊以頂尖表現證明自己的身價之後，才必須花費高達7億美元的天價與其簽約。

未來50的優勢在於提前卡位未來明星股，掌握世代交替的投資趨勢，而未來最火熱的題材，非AI莫屬！全球AI市場預估2034年規模將超過3.6兆美元，每年成長率高達20%。台灣加權指數自4月低點以來已大漲1萬點之多，台灣在AI供應鏈中居關鍵地位，從IC設計、晶圓代工、封裝測試到伺服器、散熱、電源、PCB，形成完整的「AI戰鬥鏈」，這場AI革命，讓台股再度站上世界舞台，未來50抓住的，正是這波結構性成長機會。

新舊50優勢並存，不必糾結
比較了新舊50的優劣，該投資未來的新50，還是堅守現在的舊50？基金醫生的優劣比較，並不是說舊的台灣50不好，而應該是說台灣50可以有新的投資風貌，可以好上加好，舊50代表成熟穩定，新50象徵潛力成長，兩者相互搭配，就是最完整的投資組合，舊50因為都是成熟龍頭企業，成分股相對穩定、不需頻繁操作，可以打好投資基礎；未來的新50則著重在潛力成長股，波動相對大，應該要用單筆搭配定時定額靈活參與市場，放大報酬機會。

關鍵字： ETF投資策略台股ETF復華未來50主動式ETFETF

殺很大！外資砍台股915億元　創史上第4大

受到美股重挫拖累，今（21）日台股開低走低，終場大跌991.42 點或跌幅3.6%，以26434.94 點作數，外資賣超915.36億元，賣超金額創下史上第四大，值得注意，權王台積電（2330）收盤出現最後一筆7986張賣單，股價下跌70元或跌幅4.81%，以1385元作收，今日外資若是大賣台積電，意味台股整理時間恐怕會拉長。

2025-11-21 16:04
快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

英特爾（Intel）近日捲入台積電（2330）前高層轉職風波，市場也質疑是否涉及商業機密外流。根據外媒彭博社報導，Intel執行長陳立武（Lip-Bu Tan）19日受訪時首度回應，強調相關指控僅屬「謠言與臆測」，公司一向尊重他人智慧財產權。

2025-11-21 14:25
美國線以目前運價與裝載率已是虧錢航線　SCFI今日下跌3.98%

超大型攬貨公司負責人指出，美西線今(21)今日現貨市場運價再跌50美元，每大箱(40呎櫃)收1450美元，以目前五到六成裝載率，已確定是虧本價。上海航運交易所今(21)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌3.98%，來到1393.56點，其中跌幅最高的是南美線的18.04%，其次是美西線跌幅9.76%。

2025-11-21 15:42
台股重摔991點季線失守　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

受到美股重挫影響，台股今（21）日下殺991.42點，以26434.94點作收，季線失守，刷史上單日第6慘，目前正在護盤階段的國安基金操盤人、財政部次長阮清華信心喊話：「國安基金還在場內，會視國際情況妥適處理。」呼籲投資人理性看待。

2025-11-21 15:33
台股11月大幅修正2100點　一表看單日前10大慘摔後市表現

受到美股下挫拖累，今（21）日台股大跌991.42點，創歷史第六大跌點，跌幅達3.61%，以26434.94點作收，第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生3個月、6個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。

2025-11-21 15:17
台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌991.42點，為史上第6大跌點，以26434.94點作收，跌幅3.61％，成交量5498.35億元。

2025-11-21 13:41
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

4家職業工會欠繳保費，今（21）日遭到勞保局公告已不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

2025-11-21 12:46
輝達在台設立子公司　經濟部今日證實已核准

針對台北市長蔣萬安稱輝達已進行在台灣設立子公司的相關作業，經濟部今日證實指出，已核准美商NVIDIA（輝達）設立台灣輝達經典股份有限公司。

2025-11-21 12:12
不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

美股四大指數重挫收黑，今（21）日台股11點過後下殺10.98點，退至26515.38點，各類股臉色鐵青，被動元件成為電子類股當中少數抗跌族群，蜜望實（8043）挾著自結10月稅後獲利1.15億元，每股稅後純益（EPS）1.44元，直奔80.5元漲停價，金山電（8042）跟進漲停，立隆電（2472）、立敦（6175）、光頡（3624）等3檔力守紅盤之上。

2025-11-21 11:05
郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日頂著滿頭白髮現身「2025鴻海科技日」（HHTD25），並與現任鴻海董事長劉揚偉同台，迎來滿場掌聲，劉揚偉高呼「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海。」

2025-11-21 10:36

