台積電反攻！上漲20元至1405　台股漲逾270點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（24日）以26596.03點開出，指數大漲161.09點，漲幅0.61％。隨後指數漲勢擴大，開盤1分鐘最高漲270.02點至26705.76點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）開盤上漲15元來到1400元，漲幅1.08％，隨後上漲20元至1405元；鴻海（2317）上漲1.5元至226.5元；聯發科（2454）上漲10元至1155元；廣達（2382）上漲2元來到272元；長榮（2603）上漲0.5元至180.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲493.15點或1.08％，收在46245.41點；標準普爾500指數上漲64.23點或0.98％，收6602.99點；那斯達克指數上漲195.03點或0.88％，收在22273.08點；費城半導體指數上漲54.36點或0.86％，收6406.43點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46245.41 ▲493.15 ▲1.08% S&P500 6602.99 ▲64.23 ▲0.98% NASDAQ 22273.08 ▲195.03 ▲0.88% 費城半導體指數 6406.43 ▲54.36 ▲0.86%

資料來源：證交所