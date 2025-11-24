IC設計大反攻！千金股創意漲停刷天價　股王信驊飆逾8%

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰（蘇媽，Lisa Su）等人先後針對AI泡沫發表看法，IC設計股今（24）日盤中勁揚，千金股創意（3443）盤中一度飆上2035元漲停價，刷新個股天價、沛亨（6291）同步亮燈，股王信驊（5274）飆漲8%，漲勢銳不可擋。

創意10月合併營收37.16億元，月增3％、年增150％，寫歷史新高；市場預期在AI ASIC營收占比將持續提升，谷歌CPU專案需求強勁，成為多檔ETF集中押注標的，包括富邦台灣半導體（00892）、中信關鍵半導體（00891）、台新台灣IC設計（00947）與主動群益台灣強棒（00982A）、野村台灣新科技50（00935）對創意持股都超過60張以上，以00892持有張數207張最高。

開盤41分鐘，股王信驊飆漲525元或8.64%，衝至6600元，若在前一個交易日台股狂殺下以6075元承接，抱到1張有機會現賺52.5萬元。

沛亨盤中亮燈漲停衝172元，為9月22日以來、近2個月波段高點，不過漲停並未鎖住，成交量2769張。

黃仁勳、蘇姿丰上周各自對AI泡沫化提出看法，黃仁勳認為AI成長是不可逆的變勤，並指Blackwell 晶片需求強勁；蘇姿丰直接喊出「我不怕AI泡沫，我怕投資不夠」，她並表示，大膽下注的人正在獲得回報，相關類股因此獲得激勵。