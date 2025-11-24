台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

▲台新投信、新光投信完成為合併，台新新光金子公司首家完成合併。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金（2887）於今年7月24日合併後，旗下子公司台新投信、新光投信於今(24)日正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司，台新投信為存續公司，合併後資產規模(AUM)達5300億元，躍升市場第九大投信，台新新光金董事長吳東亮表示，合併後台新投信不僅規模擴大，也會變得更強、更有競爭力，有信心要成為兆元規模的資產管理公司。

吳東亮指出，台新金、新光金控合併後，人壽、銀行、證券、投信等子公司開始啟動合併，今（24）由台新投信率先完成合併，這也意味台新新光金正式進入「多引擎」發展階段。



台新投信今日召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台新投信副董事長林尚愷表示，二家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路佈局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾1600億元，連續七年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

合併後台新投信產品線將更完整，包括：台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)、新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金(00867B)等破百億的投資級債券ETF。另外，台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)及新光美國電力基建息收ETF基金(009805)也受市場投資者青睞；此外，今年也將推出二檔主動式ETF，持續挖掘市場最新投資機會。

