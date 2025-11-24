台灣人無腦刷卡首選　萬事達：9成民眾愛「回饋」

▲信用卡示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

根據萬事達卡「2025台灣民眾信用卡消費習慣調查」調查，高達9成的台灣人申辦信用卡看重現金回饋或高現金點數回饋（90%），其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%）；在首刷禮偏好上，最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。

根據金管會統計，9月台灣信用卡簽帳金額達4032億元、年增9.65%，創下歷年同期新高，今年1至9月更刷出3.68兆元、年增近6%，續創新高。根據萬事達卡「2025信用卡消費習慣調查」顯示，82%受訪者以信用卡作為日常生活的主要支付工具，更有超過5成民眾擁有3張以上信用卡，用於日常實體使用或綁定其他支付工具。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，調查發現，高達9成受訪者會為了特定消費類型的高回饋而申辦信用卡，以超商及量販店（55%）、電商平台（52%）、海外旅遊消費（35%）、加油站及電動車充電與換電服務（31%）、餐飲（31%）等場域回饋最受持卡人青睞。

陳懿文觀察，有6成消費者以「無腦刷」高回饋信用卡作為主力消費卡片，重視簡單省時，同時，調查也發現權益切換型高回饋信用卡持有者，會精打細算將刷卡回饋最大化，超過4成的持有者每週至少會切換一次權益方案。

其中，台灣消費者最常使用信用卡的支付場境為電商網購（31%），另有75%受訪者會在購物網站綁定信用卡以節省時間，最常綁定於電商平台（57%）、超商APP（37%）及外送平台（31%）。

萬事達卡指出，調查發現年輕世代與中生代期待能在更多餐飲場景中使用信用卡來獲取便利與回饋，18歲至45歲受訪者期待能於平價餐館（47%）、小吃店（43%）使用信用卡，也希望夜市商圈（34%）及手搖飲連鎖店（30%）能導入；46歲至65歲的熟齡族中，53%期待能於醫療院所與診所刷卡，33%希望能在傳統生鮮市場刷卡，31%期望可以用信用卡支付搭乘捷運公車等交通費用。

在辦卡傾向方面，調查顯示，18歲至30歲的「Z世代」格外重視海外旅遊消費高回饋（43%）、外送平台高回饋（20%）及影音串流高回饋（16%）；31歲至45歲關注電商平台高回饋（57%）與百貨及購物中心高回饋（22%）；46歲至65歲傾向實體消費通路回饋，願意特別申辦量販店聯名卡（44%）及百貨與購物中心高回饋聯名卡（23%）。

這項調查於今年8月8日至8月22日進行，針對1000名18歲至65歲台灣民眾，進行信用卡消費習慣線上調查。