新加坡政府攜CloudMile推動AI國家戰略　成為ECI計畫策略夥伴

▲新加坡政府攜CloudMile推動AI國家戰略。（圖／CloudMile提供）

記者高兆麟／台北報導

亞洲 AI 科技公司 CloudMile 萬里雲近日正式獲新加坡政府數位產業辦公室（Digital Industry Singapore, DISG）指定為國家級 Enterprise Compute Initiative（ECI）計畫的科技顧問夥伴，攜手推動新加坡企業採用人工智慧技術、加速實現企業轉型。

ECI 是新加坡政府於 2025 財政預算案中推出的重點國家計劃，目標透過雲端與人工智慧技術，全面強化企業競爭力、培育技術人才，並支持當地產業的長遠發展。該計劃總預算高達 1.5 億新加坡幣，由 DISG 主導，並由新加坡經濟發展局（Singapore Economic Development Board, EDB）、企業發展署（Enterprise Singapore, ESG）以及資通訊媒體發展局（Infocomm Media Development Authority, IMDA）共同成立聯合辦公室，整合新加坡經濟策略、企業數位技術發展等資源，推動數位產業發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CloudMile 萬里雲作為新加坡 ECI 計畫戰略伙伴，將協助新加坡企業制定 AI 藍圖、挖掘高潛力應用場景，並共同開發具可行性的 AI 應用。未來一年，CloudMile 萬里雲預計將與超過 50 家新加坡企業合作，透過舉辦 AI 工作坊、技術諮詢和模型開發，協助企業從 AI 應用場景發想、模型開發、導入測試到實際部署，全面提升營運效率與創新能力。

CloudMile 萬里雲東南亞區域總經理 Jeremy Heng 表示：「我們很榮幸與 DISG 合作，協助新加坡企業加速實現 AI 價值。我們自主開發的 Generative AI Foundation Framework，能夠幫助企業從需求、驗證、到部署 AI 應用，兼顧數據隱私與合規，快速落地 AI 成果。」

CloudMile 萬里雲在製造、媒體、金融與教育等多個垂直產業擁有豐富的 AI 導入經驗，日前已擁有超過 1400 家企業客戶，是台灣具有代表性的 AI 科技公司之一。此次獲選為新加坡國家級 AI 推動計劃的戰略夥伴，不僅是 CloudMile 萬里雲深耕東南亞市場的重要里程碑，也體現了台灣 AI 技術實力在國際上的高度認可。

接下來，CloudMile 萬里雲將結合新加坡 ECI 計畫認可之 AI 技術與實踐框架，加速台灣企業打造具有商業價值的 AI Agent 應用，並通過工作坊及顧問服務，加速企業營運升級。後續也將以此次參與新加坡 AI 國家計畫為契機，進一步串連台灣與東南亞的 AI 生態系合作，協助更多亞太企業實現 AI 轉型與創新應用，樹立「台灣 AI 技術出海」典範。