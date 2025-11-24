MSCI生效！台積電灌近4萬張絕殺單翻黑跌10元　台股僅收漲69點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

MSCI（明晟）指數盤後即將生效，台股今（24日）走勢急速翻轉，加權指數盤中一度漲逾300點，但在台積電（2330）最後一單灌入39326張賣單下翻黑收跌10元至1375元，台股終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26％，成交量7130.13億元。

美股前一交易日全面收漲，台股以大漲161.09點開出，指數開高走高，盤中最高達26764.13點，最低26482.33點，終場收在26504.24點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1375元，跌幅0.72％；鴻海（2317）下跌5元至220元；聯發科（2454）上漲5元至1150元；廣達（2382）上漲2元來到272元；長榮（2603）下跌1元至179元。

今天漲幅前5名個股為康霈*（6919）上漲12.5元，漲幅10％；凌航（3135）上漲4.5元，漲幅9.99％；新紡（1419）上漲6.7元，漲幅9.96％；光麗-KY（6431）上漲1.7元，漲幅9.94％；環科（2413）上漲2.35元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為大魯閣（1432）下跌0.95元，跌幅5.12％；潤隆（1808）下跌1.8元，跌幅4.85％；森崴能源（6806）下跌1.75元，跌幅4.4％；誠研（3494）下跌0.36元，跌幅4.33％；立隆電（2472）下跌4.5元，跌幅4.15％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 康霈*（6919） 137.5 ▲12.5 ▲10.0％ 凌航（3135） 49.55 ▲4.5 ▲9.99％ 新紡（1419） 74.0 ▲6.7 ▲9.96％ 光麗-KY（6431） 18.8 ▲1.7 ▲9.94％ 環科（2413） 26.05 ▲2.35 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大魯閣（1432） 17.6 ▼0.95 ▼5.12％ 潤隆（1808） 35.35 ▼1.8 ▼4.85％ 森崴能源（6806） 38.05 ▼1.75 ▼4.4％ 誠研（3494） 7.95 ▼0.36 ▼4.33％ 立隆電（2472） 104.0 ▼4.5 ▼4.15％

資料來源：證交所