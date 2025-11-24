MSCI生效！台積電灌近4萬張絕殺單翻黑跌10元　台股僅收漲69點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
MSCI（明晟）指數盤後即將生效，台股今（24日）走勢急速翻轉，加權指數盤中一度漲逾300點，但在台積電（2330）最後一單灌入39326張賣單下翻黑收跌10元至1375元，台股終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26％，成交量7130.13億元。
美股前一交易日全面收漲，台股以大漲161.09點開出，指數開高走高，盤中最高達26764.13點，最低26482.33點，終場收在26504.24點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1375元，跌幅0.72％；鴻海（2317）下跌5元至220元；聯發科（2454）上漲5元至1150元；廣達（2382）上漲2元來到272元；長榮（2603）下跌1元至179元。
今天漲幅前5名個股為康霈*（6919）上漲12.5元，漲幅10％；凌航（3135）上漲4.5元，漲幅9.99％；新紡（1419）上漲6.7元，漲幅9.96％；光麗-KY（6431）上漲1.7元，漲幅9.94％；環科（2413）上漲2.35元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為大魯閣（1432）下跌0.95元，跌幅5.12％；潤隆（1808）下跌1.8元，跌幅4.85％；森崴能源（6806）下跌1.75元，跌幅4.4％；誠研（3494）下跌0.36元，跌幅4.33％；立隆電（2472）下跌4.5元，跌幅4.15％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|康霈*（6919）
|137.5
|▲12.5
|▲10.0％
|凌航（3135）
|49.55
|▲4.5
|▲9.99％
|新紡（1419）
|74.0
|▲6.7
|▲9.96％
|光麗-KY（6431）
|18.8
|▲1.7
|▲9.94％
|環科（2413）
|26.05
|▲2.35
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大魯閣（1432）
|17.6
|▼0.95
|▼5.12％
|潤隆（1808）
|35.35
|▼1.8
|▼4.85％
|森崴能源（6806）
|38.05
|▼1.75
|▼4.4％
|誠研（3494）
|7.95
|▼0.36
|▼4.33％
|立隆電（2472）
|104.0
|▼4.5
|▼4.15％
資料來源：證交所
