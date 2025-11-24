輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

▲台新新光金董事長吳東亮（中）出席台新投信、新光投信合併活動。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台新新光金（2887）於上周召開臨時董事會，通過兩塊用地塗銷解約決議。台新新光金董事長吳東亮今（24）日出席台新投信、新光投信合併活動指出，新壽已成立一甲子，也與台灣民眾站在一起，齊心把輝達留下來，讓台灣發展更好，希望大眾能給新壽更多支持和肯定。

輝達屬意北士科T17、T18基地設置海外總部，這兩地係由新壽取得地上權，幾經波折，新壽上周臨時董事會通過與北市府合意解約。

吳東亮表示，這個案子能夠結束，要感謝北市府與市長給予肯定，還是要替新壽講幾句話，新壽已經成立60年、一甲子，一直與台灣民眾站在一起，念茲在茲想讓台灣更加發展，也希望拜託台灣民眾，給新壽董監事、員工，以及新壽董事長魏寶生一個最大肯定，齊心把輝達留下來，也期許北市府跟輝達談判順利，讓輝達真正留在台灣、越快越好。

吳東亮也強調，台新新光金本來就是輝達客戶台新的AI部門，在兩、三年前就買了輝達的晶片做「台新腦」，一直有在開發，也讓金融服務漸漸落地。

壽險子公司整併明年如期上路

至於台新與新光人壽合併進度，吳東亮表示，配合壽險接軌IFRS 17與ICS會計新制上路，預計明年1月1日如期讓兩家公司合併。

而旗下投信子公司完成合併，此次也有壽險主管入主進入投信董事會。吳東亮說，政府政策推動亞資中心成立下，要擴大資產管理規模，就台新新光金立場，將來合併將有8兆4000多億元資產，有半數是新壽，這是旗下投信發展是重要關鍵因素，台新在資產管理上將能提供更好更多的服務，所以讓新壽主管進入投信當董事。

