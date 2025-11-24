記憶體缺貨！威剛董座：20年來最嚴峻　DRAM明年也吃緊

▲威剛董事長陳立白。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今日出席電影《冠軍之路》記者會，針對近日記憶體市況也表示，由於全球 DRAM、NAND 供給緊縮，市場缺貨情況已達近二十多年最嚴峻水平，從今年第 3 季一路延續至明年上半年，甚至 DRAM 在明年「都有可能呈現全年吃緊」。在供需失衡帶動下，威剛雖握有強勁訂單能見度，但實際出貨端受限，營收難以反映需求熱度，不過明年獲利仍有望成長超過兩成。

陳立白也說，今年伺服器與全球雲端服務商（CSP）需求強到超出以往經驗。CSP 因為屬自用型剛性採購，優先序遠高於 PC、手機等一般客戶，現在已不是副總層級，而是各家董事長、CEO 親自帶隊拜訪原廠搶貨，但實際拿到的量往往不到原本需求的三成，市場也不可能出現雙重下單（double booking），因為根本沒有多的貨可以多訂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳立白透露，目前各家 CSP 都希望把合約期限拉一年以上，但真正能談成一年或更長 LTA（長約）的客戶不到三分之一；一般客戶更是「連一年約都很難談」，多半改成一季談一次，甚至每月重新協調量與價格。

至於記憶體價格自今年起全面上漲，陳立白表示，DDR3 價格已翻倍，DDR4、DDR5 同樣供不應求，第 3 季由 DDR4 領漲，第 4 季起「DDR5 漲幅可望超過 DDR4」，現貨價已在前段時間大幅走高。他預期，未來兩到三季 DRAM、NAND 合約價仍將持續往上，上游大廠今年獲利「已非常亮眼」，明年盈利能力恐怕更勝今年。

陳立白說，威剛從 10 月已啟動「反向拉升庫存」作業，包括他本人與總經理都親自拜訪全球供應商爭取額外貨源，目前已取得部分額外配額，預計最快明年第一季、最晚三月底，使庫存規模提升至 200 億元，以確保上半年出貨穩定。

他也指出，在 ASP 持續上揚、成本仍處相對低檔下，第 4 季毛利率將明顯優於第 3 季。明年在貨源有限前提下，公司仍將採取「惜售」策略，優先供應主力與策略性客戶，一般客戶則視現貨情況彈性調度，避免上半年賣太快，導致下半年補不到貨。