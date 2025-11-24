18小時學會企業最需要的AI　外貿、美妝實作課程免費開放

▲相關課程上課狀況。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助外貿與化妝品產業加速提升內容產製效率、強化國際曝光力，並在營運流程中真正導入AI，數位發展部數位產業署推出以實作為核心的AI課程，由台北市進出口商業同業公會(IEAT)輔導籌辦，透過密集的18小時訓練，協助企業建立能直接應用於日常工作的AI流程。

此次推出的「智慧美妝×AI實戰工作坊」與「外貿業AI SEO接單實作工作坊」皆以企業日常需優先改善的痛點出發，採用「邊學邊做」模式，讓學員在課堂中直接操作多套AI工具、建立品牌專屬的AI模板，課後即可持續使用並擴大應用，使AI不再停留於概念，而是能確實融入日常營運、帶動內容與曝光效率的提升。

▲BN-智慧美妝×AI實戰工作坊。（圖／IEAT提供）

「智慧美妝×AI實戰工作坊」針對美妝品牌在法規文件、原料檢核、內容產製與跨平台行銷上的高度需求，設計出符合產業流程的AI導入方式。從原料與法規資料的比對、文件草稿的生成，到品牌語調建立、多平台內容製作，再到貼文排程與報告分析自動化，學員能在課堂中完整實作四套AI工具，並將成果直接帶回公司複製使用。課程強調「能落地、可重複」，協助美妝產業在有限人力下仍能維持高品質的內容產製與行銷效率。

▲BN-外貿業AI SEO接單實作工作坊。（圖／IEAT提供）

「外貿業AI SEO接單實作工作坊」則聚焦外銷企業提升官網曝光與國際買主可見度的需求。課程透過AI結合全球市場數據，協助企業掌握買主搜尋行為、熱門關鍵字與競品內容分析。學員將在課堂中完成關鍵字策略制定、英文內容生成與頁面優化，並接受網站診斷與改善指引，使官網在搜尋排名與國際曝光上都能具體提升，從而增加買主主動接觸的機會，強化整體接單能力。

兩門課程著重企業在短時間內掌握可複製、可擴大的AI工作流程，並透過多套工具實作、導入模板與清楚步驟，協助團隊加速內容製作、提升行銷效率，並強化品牌在國際市場的競爭力。學員在課後即可將所學直接應用於日常工作中，立即感受到AI導入帶來的效率提升。

兩項AI實作課程即日起免費開放報名，學員可在課程中同步操作多套AI工具，找到最適合自家企業的導入方式並建立可立即上線的成果。歡迎產業界踴躍參加，把握以最務實方式啟動 AI 升級的機會，更多課程資訊可洽活動網站查詢。

智慧美妝×AI戰工作坊、外貿業AI SEO接單實作工作坊 https://reurl.cc/NNR9dk><https://reurl.cc/R9Xm3r