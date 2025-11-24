MSCI季調生效台積電入列賣超前10名單　外資續砍台股299億元

▲力積電。（圖／翻攝自google map）
記者巫彩蓮／台北報導
上周五（21）美股全面收漲，不敵MSCI（明晟）季度調整生效，台積電（2330）尾盤賣壓，今（24）日台股終場小漲69.3點，或漲幅0.26%，以26504.24點作收，外資今日續賣299.56億元，兩個交易合計賣超1214.56億元。
今日早盤台股一度反彈300多點，最高來到26764.13點，惟終場因MSCI季度調整生效，台積電尾盤最後一單灌入3萬9326張賣單，翻黑收跌10元至1375元，指數漲點縮小到百點以內。
今日外資及陸資賣超299.56億元，投信賣超6.96億元，自營商買超15.15億元，三大法合計賣超291.37億元。
外資賣超第一名個股為力積電（6770），賣超張數3萬2019張，賣超第二～五名個股分別富邦金（2881）2萬6548張、友達（2409）2萬185張、台積電（2330）1萬8932張、旺宏（2337）1萬4540張。
外資賣超第六～十名個股、張數，分別華航（2610）1萬4484張、鴻海（2317）1萬4217張、彰銀（2801）1萬3764張、仁寶（2324）1萬404張、京元電子（2449）1萬77張。
外資買超前十大個股，榜首為華邦電（2344）買超4萬3413張，買超第二～五名個股、張數，分別玉山金（2884）2萬5498張、南亞科（2408）2155、中信金（2891）1萬8873張、萬海（2615）1萬5957張。
買超第六～十名個股、張數，分別三商壽（2867）1萬5545張、聯電（2303）1萬5098張、陽明（2609）1萬4469張、臺企銀（2834）1萬4185張及合庫金（5880）1萬3834張。
