2檔飆股列處置 被動元件蜜望實、PCB股佳總一路關到12／8

櫃買中心今（24）日公告新增2檔處置股，包括被動元件股蜜望實（8043）與多層板印刷電路板（PCB）業者佳總（5355），這2檔個股處置期將由明（25）日起一路關到12月8日為止，在此期間皆採分盤交易。

富邦金法說談明年股利 總座韓蔚廷重申：現金股息為主

富邦金（2881）於今（24）日召開第三季法人說明會，累計前9月稅後淨利909.1億元，每股稅後盈餘（EPS）6.23元，外界關心明年股利政策，總經理韓蔚廷表示，配股政策目前沒有改變，仍以現金股利為主，等到明年第一季，會比較明朗。

信驊看好第四季表現優於第三季 明年Q1營收上看26億元

伺服器遠端管理晶片廠信驊（5274）今日舉行業績發表會，信驊也表示，第四季營運優於原先預期，11、12 月動能將持續走升，業績有望優於第3季，明年第一季表現也將較今年第四季再成長，董事長林明鴻指出，無論一般性伺服器或 AI 伺服器，2025 年都有望呈現雙位數年增，即便 BT 載板供應量仍是觀察變數，但整體明年仍將優於今年。

LINE Pay Money確定12／3上線 快速通關3步達陣

LINE Pay（7722）與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，LINE Pay今（24）日宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，用戶可於當日下午3時起，申請開通電子支付帳戶，只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能。

MSCI季調生效台積電入列賣超前10名單 外資續砍台股299億元

上周五（21）美股全面收漲，不敵MSCI（明晟）季度調整生效，台積電（2330）尾盤賣壓，今（24）日台股終場小漲69.3點，或漲幅0.26%，以26504.24點作收，外資今日續賣299.56億元，兩個交易合計賣超1214.56億元。

記憶體缺貨！威剛董座：20年來最嚴峻 DRAM明年也吃緊

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今日出席電影《冠軍之路》記者會，針對近日記憶體市況也表示，由於全球 DRAM、NAND 供給緊縮，市場缺貨情況已達近二十多年最嚴峻水平，從今年第 3 季一路延續至明年上半年，甚至 DRAM 在明年「都有可能呈現全年吃緊」。在供需失衡帶動下，威剛雖握有強勁訂單能見度，但實際出貨端受限，營收難以反映需求熱度，不過明年獲利仍有望成長超過兩成。

PCB股金居提前開獎！10月賺1.09億 年增率137%

印刷電路板（PCB）概念股金居（8358）因股價波動明顯，遭櫃買中心要求提前公告獲利情形，金居今（24）日公告，10月賺進1.09億元，年增率高達137%；光是今年10月每股稅後純益（EPS）就達0.43元，較去年同期增加138.9%。

輝達落腳北士科T17、T18 吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台新新光金（2887）於上周召開臨時董事會，通過兩塊用地塗銷解約決議。台新新光金董事長吳東亮今（24）日出席台新投信、新光投信合併活動指出，新壽已成立一甲子，也與台灣民眾站在一起，齊心把輝達留下來，讓台灣發展更好，希望大眾能給新壽更多支持和肯定。

MSCI生效！台積電灌近4萬張絕殺單翻黑跌10元 台股僅收漲69點

MSCI（明晟）指數盤後即將生效，台股今（24日）走勢急速翻轉，加權指數盤中一度漲逾300點，但在台積電（2330）最後一單灌入39326張賣單下翻黑收跌10元至1375元，台股終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26％，成交量7130.13億元。

勞工病假全勤還能領 勞長洪申翰：雇主要按比例付

勞動部長洪申翰今（24）日表示，勞工的全勤獎金屬於工資的一部分，不應全有或全無，勞工請病假時應按比例扣除。