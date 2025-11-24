LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達陣

▲LINE Pay Money電子支付服務，將於12月3日正式上線。（圖／LINE Pay提供）

記者巫彩蓮／台北報導

LINE Pay（7722）與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，LINE Pay今（24）日宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，用戶可於當日下午3時起，申請開通電子支付帳戶，只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能。

LINE Pay與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務，明（2026）年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。

LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能，三步驟快速開通如下：

1.好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。

2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，開通後為會員帶來更完整一致的支付體驗，包含：

1.支援LINE POINTS點數：可累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋。

2. 優惠券與各項行銷活動：可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」、「任務牆」等活動，享受各項回饋。

3.信用卡無縫移轉：用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

LINE Pay提醒用戶應避免點選不明連結、回覆不明電子郵件等，慎防詐騙陷阱，如有相關疑問，請洽詢LINE Pay客服中心。

