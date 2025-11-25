約185船大豆與新增的西芒杜鐵礦　估計將使明年首季淡季變旺

▲國際船舶仲介商估運1200萬噸大豆需185-200艘船運送。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

中國承諾在今年年底前向美國購買的1200萬噸大豆，美國農業部長羅林斯(Brooke Rollins)昨(24)日表示，川普政府預計將在未來兩周內，協助美國農民讓中國完成採購大豆協議。國際船舶仲介商指出，這些大豆預計主要安排在明年首季運送，約需185-200艘船運送，加上新增的西非西芒杜鐵礦出貨，將讓明年首季淡季變旺。

第一季原是散裝船運傳統淡季，往年該季美國穀物已經運得差不多了，南美穀物3月中下旬出貨量才開始明顯增長；另巴西雨季開始，鐵礦石出貨量減少，加上有中國農曆春節，多數都是貨量最少，運價最低的一季，但是明年首季美國囤積的穀物將開始運往中國，除了大豆還有小麥等；鐵礦石部分則有西芒杜補上巴西預計會減少的出貨量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中方承諾今年底前採購1200萬噸美國大豆，目前購買約200萬噸，剩餘的1000萬噸預計未來兩周內完成採購，因為要在短時間內完成採購與運輸，急促的需求勢必讓運水漲船高。未來三年根據中美協議則是中國每年採購2500噸美國大豆。

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)自本月5日站上2千點後，昨晚來到2295點，是去年3月以來的最高點，昨日韓國媒體訪問的該國投資證券最高運分析師指出，11月平均超過2000點的指數，在2010年以後只有過兩次。

雖然中國鋼鐵消費仍然低迷，但在庫存已經明顯下降的狀態下，進口需求保持穩健。煤炭也在中國積極的進行冬季庫存儲備，迅速反彈。該分析師認為，期貨市場雖因12月將進入冬季淡季，運費上漲趨勢放緩，但2026年供需環境比今年更好，因此有必要對散裝船運輸行業進行重新評估。

昨晚海岬型船現貨市場日租為30,685美元，較一般成本價17,000美元高出80.5%，巴拿馬型船日租17,498美元，較一般成本價11,000美元高出59.07%，超輕便型船日租18,103美元，較一般成本價10,000美元高出81.03%，輕便型船日租14,750美元，較一般成本價9000美元高出63.89%。