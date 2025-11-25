幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名富爸爸替12歲兒子在淡水買下總價1600萬元的房子，但重點是，竟然不用繳贈與稅，這讓外界不禁好奇，背後有何神奇操作？對此，律師蘇家宏點破關鍵，坦言是完整的證明文件，才能順利通過國稅局那關。

蘇家宏表示，父母想把房子留給孩子，常見三條路為贈與、買賣或遺囑繼承，背後牽涉贈與稅、土地增值稅、房地合一，甚至是遺產稅，「而最重要的是，先算清整體稅負，才能選出最適合家族的傳承方式。」

此案是一位富爸爸，替12歲兒子在淡水買了一間總價高達1600萬元的房子，結果他完全不用繳納贈與稅。按照規定，若未成年人買房，通常會被視為法定代理人「贈與」；不過，法律也留下但書，如果能證明買房資金屬於孩子本人，就不算贈與，等於是合法免稅，而這位富爸爸正是抓住了這個關鍵。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國稅局認定的重點只有「資金」兩個字。當中要能證明，這筆1600萬是來自孩子的合法來源，不是爸媽偷偷塞，而是紅包錢、歷年受贈款、繼承財產等，且所有金流清楚、乾淨，沒有被提領或挪用。富爸爸提供了兒子的銀行存摺、詳細轉帳流程，證據完整透明，國稅局查證後自然會通過。

蘇家宏也提醒，傳承是漫長的工程，不是一次性的靈機一動。父母若希望未來孩子能名下有房，不妨善用每人每年244萬元的贈與免稅額（父母加起來488萬元），分年將資金轉入子女名下，並務必保留轉帳證明。當房市價格符合目標時，再用已累積的資金替孩子買房，就能大幅降低稅務負擔。

