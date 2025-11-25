被動元件撐盤秀1檔獨憔悴　蜜望實列處置首日苦摔7%

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

被動元件指標股蜜望實（8043）因股價漲幅過大，遭到列為處置股自今（25）日起至12月8日為止，10個營業日，每20分鐘撮合一次，分盤交易處置也讓股價表現降温，跌幅超過7%，拉回到77.9元，惟國巨*（2327）、凱美（2375）、立隆電（2472）、日電貿（3090）等4檔個股依然維持紅盤。

AI應成長供應鏈漲價風潮，龍頭廠國巨*10月底宣布鉭質電容漲價，台慶科（3357）也跟進調高部分電感售價10～15%，中國被動元件廠風華高科也宣布漲價。

被動元件漲價帶動族群營運表現，蜜望實上半年連續兩季虧損，第三季順利轉盈，彌平上半年虧損，10月單月稅後淨利1.15億元，更賺贏第三季，單月每股稅後盈餘（EPS）達1.44元。

蜜望實最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達114.21%；最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達216.1%；最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達217.31%，因為被列為處置股票。

不過受到列為處置股影響，蜜望實早盤跌7.7%至77.9元，失守80元整數關卡。