輝達AI大客戶變心！Meta遭爆買Alphabet TPU　分散晶片來源

▲臉書母公司Meta。（圖／路透）
記者高兆麟／台北報導
據外媒《The Information》引述消息人士報導，Meta（META）正與 Google 母公司 Alphabet（GOOGL）商討採購其「張量處理器」（TPU）AI 晶片，規模可能達數十億美元。消息曝光後，Alphabet 盤後上漲 2.6% 至 327 美元，主要競爭對手輝達（NVIDIA，NVDA）則回跌 1.5% 至 179.81 美元。
報導指出，Meta現階段主要依賴輝達的 GPU，若此次談判進展順利，TPU 有望成為其 AI 訓練與推論的新選項。Meta正評估於 2027 年將 TPU 部署於自家數據中心，並可能最早在明年，透過 Google Cloud 租用相關運算資源，以提前進行模型訓練與性能驗證。
業界認為，此舉不僅有助 Meta 分散晶片供應風險，也能提升在 AI 擴張期的算力調度彈性。對 Alphabet 而言，若成功取得訂單，將更進一步強化 TPU 在高端 AI 市場的布局。今年稍早，Alphabet 才與人工智慧新創 Anthropic 簽訂合約，承諾提供最多 100 萬顆 TPU。
對於市場傳聞，Alphabet 與 Meta 均未立即回應媒體詢問。
讀者迴響