台積電正式提告！ 控前資深副總羅唯仁洩密

台積電（2330）今日聲明，已於今（25）日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。本件訴訟係依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

日本熊本發生規模5.7地震 台積電：JASM廠區未達疏散標準

日本氣象廳發布地震資訊，熊本縣東北部阿蘇地區於當地時間25日傍晚6時1分（台灣下午5時1分）發生規模5.7地震，震源深度僅約10公里，最大震度達到5強，對此台積電則指出，熊本JASM之晶圓廠區測得最大震度均未達疏散標準。

兆豐金明年股利政策 總座張傳章：與近年發放率75％相當

兆豐金（2886）於今（25）日召開線上法說會，截至今年前三季，稅後淨利達282.85億元，每股稅後盈餘（EPS）1.91元，外界關心明年股利政策，總經理張傳章表示，股利配發將以現金股利為主，會與過去三年平均現金股利發放率75%相當。

58萬股民注意！00940最新月配升至0.045元 年化分配率6％

元大台灣價值高息（00940）公告最新配息金額，本次調升至每單位0.045元，以今（25）日9.11元收盤價換算年化配息率約6%，預計12月10日除息，2026年1月2日發放配息。

慈父無償幫兒子還800萬房貸 國稅局抓出55萬贈與稅

買房是不少人努力追求的夢想，不過財政部高雄國稅局近期查出，有年輕人買房後因為失業或收入不足，無力負擔貸款，最後由父母出手幫忙還房貸，卻因此被課贈與稅！

輝達AI大客戶變心！Meta遭爆買Alphabet TPU 分散晶片來源

據外媒《The Information》引述消息人士報導，Meta（META）正與 Google 母公司 Alphabet（GOOGL）商討採購其「張量處理器」（TPU）AI 晶片，規模可能達數十億美元。消息曝光後，Alphabet 盤後上漲 2.6% 至 327 美元，主要競爭對手輝達（NVIDIA，NVDA）則回跌 1.5% 至 179.81 美元。

股王信驊飆6840元天價 5檔千金股盤中漲停

台股反彈逾683.08點後雖漲勢急速收斂，不過高價股表現仍相當活躍。股王信驊（5274）今（25）日在3家外資喊目標價超過7000元、最高來到7600元的激勵下，盤中上漲6.79%至6840元新天價，同時再次打破台股單一個股最高價紀錄，另有5檔千金股盤中亮燈漲停，投資人賺飽飽。

被動元件撐盤秀1檔獨憔悴 蜜望實列處置首日苦摔7%

被動元件指標股蜜望實（8043）因股價漲幅過大，遭到列為處置股自今（25）日起至12月8日為止，10個營業日，每20分鐘撮合一次，分盤交易處置也讓股價表現降温，跌幅超過7%，拉回到77.9元，惟國巨*（2327）、凱美（2375）、立隆電（2472）、日電貿（3090）等4檔個股依然維持紅盤。

美股記憶體滿血復活！ SanDisk納標普500飆漲

美股24日存儲記憶體等概念股全面噴漲，其中快閃記憶體儲存裝置廠商 Sandisk 更在盤後傳出重大利多。S&P Global 宣布，Sandisk 將正式納入 S&P 500 指數，消息一出，盤後股價立即跳漲 7%，而SanDisk在24日正常盤也以上漲逾13%。

電支大魔王來了！ LINE Pay勁揚逾6％

LINE Pay（7722）與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，LINE Pay宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，市場預期，有專營電子支付機構「連加電子支付」加持，有望空降國內最大電支業者寶座，今（25）日股價上漲6.4%，來到559元。