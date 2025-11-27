創業者必看！永豐DA BOSS最強創業大禮包曝光：手續費優惠＋展場四大體驗全解析

▲永豐銀行DA BOSS於MEET TAIPEI現場集結「創業心情打卡區」、「紅豆餅能量補給區」、「創業大禮包區」與「生態平台夥伴區」四大亮點，透過互動式體驗展示從創業初期到企業經營所需的全方位服務。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

創業不只是開一家公司，而是一場需要資源、速度與支持的長跑。永豐銀行以 「DA BOSS」為核心精神，打造從創業初期到事業成長都能使用的一站式服務；今年更推出 「2025創業大禮包」，提供市場上罕見的跨行手續費優惠，協助新創與中小企業把資源花在真正重要的地方，像是產品、營運與擴張等部分。你也是正在創業的人嗎？快一起來看看DA BOSS有哪些最新優惠、展場活動亮點與核心服務。

永豐銀行於2025年推出市場上超級具競爭力的創業支持方案，只要在2025/1/1–2025/12/31期間，於全台永豐銀行開立「公司籌備處帳戶」並成功轉為正式公司帳戶，即可享受每月99次跨行提款 / 跨行轉帳手續費優惠（最長12個月）。這項優惠直接回應創業者最常遇到的「現金流往來」需求，包含採購付款、薪資管理、平台金流往返等，每月99次的跨轉／跨提對於新創與小型企業極具幫助，可有效降低初期營運成本，留下更多彈性投入產品、行銷或營運拓展。

也因為這份大禮包太受創業者期待，它成為前些日子剛結束的永豐DA BOSS在MEET TAIPEI展場最吸睛的亮點之一。永豐當時特別把這份創業禮物搬到現場，搭配更完整的資源展示，讓創業者能親眼看到DA BOSS如何在實際經營中提供幫助。像是展場打造了「創業心情打卡區」，讓每位走過創業艱辛的老闆，能把自己的情緒說出來；是剛談到合作開心到想跳舞？還是遇到資金瓶頸壓力大到睡不著？當下只要拍照、分享創業心情上社群，即可獲得象徵「甜蜜成功」的 紅豆餅能量補給。

展區也設立「DABOSS 紅豆餅能量補給區」，因為創業需要能量，而永豐銀行超級懂這一點，所以在活動現場，只要留下創業需求／資訊，就能拿到暖呼呼的紅豆餅。永豐更希望成為創業者最強力的後援，讓大家在拚事業的路上，不會覺得只有自己一個人扛，因此特別規劃「DA BOSS 創業大禮包區」，展場中展示了DA BOSS為創業者量身打造的金融資源，包括基本帳務支援、資金管理、企業成長工具、串接帳務、金流、物流等合作方案，透過這些幫助解決資金、管理、成長等創業煩心事，讓初創公司不再孤單，能在永豐的協作下把基礎打好。

創業絕對不是一個人的戰場，因此DA BOSS整合市場領導企業，這個部分呈現在「生態平台夥伴區」，關於金流工具、物流配送、雲端服務、品牌電商平台、CRM/會員系統、資產管理與AI工具等，由Pinkoi、鼎新、inline、新竹物流、CYBERBIZ、Ocard、Omnichat等知名廠商，依時段輪流進駐展位，各大合作廠商一起參與的生態平台夥伴區，目的是讓創業者能在一個攤位就找到經營企業需要的「所有配套」。

DA BOSS的定位並不是單純的企業金融產品，而是一個創業者用得懂、用得著的整合平台；讓新創從零開始就能直接接軌專業企業流程；提供金融＋工具＋數位轉型＋合作資源的一條龍服務，因此無論你有任何創業上的需求，都可以到永豐銀行DA BOSS尋找屬於你的創業資源。

無論你是剛成立一家公司、正在調整商業模式，或準備讓你的產品擴展海外市場，永豐DA BOSS的角色，都是希望讓創業者少踩一些坑、省下一些時間，得到更多能量、更快聚焦在最重要的「事業本體」，2025的創業大禮包就是新創們的第一份強力後盾。如果你正要創業，或正在創業路上，DA BOSS都是一個值得你信任、能讓你變強的夥伴。